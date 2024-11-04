快訊

馬英九邀陸生訪台名單驚見「奧運6金王」 馬龍能來台灣3大關鍵原因

涉詐助理費高虹安強調「沒1毛進口袋」 誓言絕不忘這一天

最美童星長大！年收千萬「當過阿湯哥女兒」 30歲變這樣

慘！撐不到雪季就陣亡...設備全毀 合歡山停車場收費全喊停

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
康芮颱風襲台，合歡山颳起17級強陣風，合歡山莊停車場繳費亭被吹垮，設備全毀。圖／林業署南投分署提供
康芮颱風襲台，合歡山颳起17級強陣風，合歡山莊停車場繳費亭被吹垮，設備全毀。圖／林業署南投分署提供

康芮颱風襲台，合歡山颳起17級強陣風，當地電力系統受損，啟用才滿半年的武嶺、合歡山莊停車場，繳費亭被吹垮，設備全毀，且因供電不穩影響設施運作；停車場業者表示，目前4座停車場均暫停收費，將盡快復原，研議人工收費備案。

合歡山是國內熱門景點，但山區停車格有限，且過去不收費，常遭久占，基於使用者付費原則，並提高停車周轉率，當地昆陽、武嶺、合歡山莊3處停車場委外管理經營，今年4月4日啟用收費，小風口停車場也於今年7月20日跟進實施。

不過，合歡山4處停車場採用車牌辨識、電子支付等智慧化系統，但因所在之處，海拔均逾3000公尺，高山環境較平地嚴苛，不僅風力強勁，入冬還會下雪，啟用之初，網友就曾針對高山設備運作及維護提出質疑，認為恐撐不過雪季低溫。

不料，還沒等到下雪，就先遭遇康芮颱風肆虐，才啟用不到半年的武嶺、合歡山莊停車場，繳費亭整座被吹垮，設備全毀；昆陽、小風口停車場設施雖為嚴重受損，但因風雨、供電等因素也出現故障，目前4處停車場設施全停擺，無法收費。

停車場業者表示，受颱風影響，武嶺、合歡山莊2處停車場設備遭吹毀，受損較嚴重，但已備妥相關維修物料，待運送上山組裝，最快1周內就能復原。只是，目前山區電力不穩定，4座停車場設備均無法正常運作，所以現在全面暫停收費。

而現階段暫停收費是基於硬體設施維修、電力供應等問題，若設施維護已完成，但電力卻遲未能恢復，無法支應穩定供電，也將研議暫時改由人工收費取代；至於高山停車場設備耗損可能性較高，在承包之初也有作相關評估，也會盡量維護。

康芮颱風襲台，合歡山颳起17級強陣風，武嶺停車場，繳費亭被吹垮，設備全毀。圖／林業署南投分署提供
康芮颱風襲台，合歡山颳起17級強陣風，武嶺停車場，繳費亭被吹垮，設備全毀。圖／林業署南投分署提供

停車場 合歡山 康芮颱風

延伸閱讀

第二名喪生的台灣志願兵：吳忠達於烏克蘭東部不幸陣亡

影／返家躲強颱釀悲劇！合歡山公路樹木砸車 1死1傷

影／武嶺「鏡頭君」陣亡 捐軀前拍下勇者騎車頂強颱上山

合歡山陣風刷新紀錄、蘭嶼破表 颱風論壇：很快西部將飆強風

相關新聞

玉山公告恢復玉山主群峰線入園 東部園區目前仍未開放

康芮颱風為台灣帶來強風暴雨，玉山國家公園公告即日起恢復玉山主、群峰線生態保護區登山路線的入園活動，但強調颱風過境山區仍有...

慘！撐不到雪季就陣亡...設備全毀 合歡山停車場收費全喊停

康芮颱風襲台，合歡山颳起17級強陣風，當地電力系統受損，啟用才滿半年的武嶺、合歡山莊停車場，繳費亭被吹垮，設備全毀，且因...

議員爆台中公捷處長性騷5員工？ 副市長：成立小組馬上調查

台中市民進黨議員今在質詢驚爆交通局公捷處長張應當涉性騷，員工投訴從2016年至今至少5名女性員工被以不同形式騷擾 ，其中...

彰化四面佛寺600蝙蝠遭騷擾 縣府：可依動保法裁罰

彰化市四面佛寺的台灣葉鼻蝙蝠祕境2日上午11時許，遭一名男子闖入，持樹枝、木板、掃把驅趕拍數百隻蝙蝠，造成有蝙蝠掉落死亡...

憂陸域風機滅村 彰化芳苑組自救會

彰化縣芳苑鄉永興村民組反陸域風機自救會昨連署，指鋐威風力發電計畫與彰化福漢發電廠計畫把風機設在良田旁，距學校很近，噪音及...

台中會展中心 明年10月首展

數萬家中小型企業匯聚在中部地區，是製造、機械、精密科技、五金配組件重鎮，形成產業供應鏈。眾所關注台中國際會展中心，經發局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。