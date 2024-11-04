慘！撐不到雪季就陣亡...設備全毀 合歡山停車場收費全喊停

康芮颱風襲台，合歡山颳起17級強陣風，當地電力系統受損，啟用才滿半年的武嶺、合歡山莊停車場，繳費亭被吹垮，設備全毀，且因供電不穩影響設施運作；停車場業者表示，目前4座停車場均暫停收費，將盡快復原，研議人工收費備案。

合歡山是國內熱門景點，但山區停車格有限，且過去不收費，常遭久占，基於使用者付費原則，並提高停車周轉率，當地昆陽、武嶺、合歡山莊3處停車場委外管理經營，今年4月4日啟用收費，小風口停車場也於今年7月20日跟進實施。

不過，合歡山4處停車場採用車牌辨識、電子支付等智慧化系統，但因所在之處，海拔均逾3000公尺，高山環境較平地嚴苛，不僅風力強勁，入冬還會下雪，啟用之初，網友就曾針對高山設備運作及維護提出質疑，認為恐撐不過雪季低溫。

不料，還沒等到下雪，就先遭遇康芮颱風肆虐，才啟用不到半年的武嶺、合歡山莊停車場，繳費亭整座被吹垮，設備全毀；昆陽、小風口停車場設施雖為嚴重受損，但因風雨、供電等因素也出現故障，目前4處停車場設施全停擺，無法收費。

停車場業者表示，受颱風影響，武嶺、合歡山莊2處停車場設備遭吹毀，受損較嚴重，但已備妥相關維修物料，待運送上山組裝，最快1周內就能復原。只是，目前山區電力不穩定，4座停車場設備均無法正常運作，所以現在全面暫停收費。