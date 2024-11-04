彰化四面佛寺600蝙蝠遭騷擾 縣府：可依動保法裁罰

彰化市四面佛寺的台灣葉鼻蝙蝠祕境2日上午11時許，遭一名男子闖入，持樹枝、木板、掃把驅趕拍數百隻蝙蝠，造成有蝙蝠掉落死亡，彰化縣動物防疫所表示，研議依動物保護法裁罰這名男子，如果成立，可處1萬5000元到7萬5000元罰款。

從事生態導覽的彰化市政顧問王遠憲表示，彰化市四面佛寺早在1990年代創建期間，就發現有台灣特有種的台灣葉鼻蝙蝠選在佛寺旁一處密境做為夏棲地，因附近的石牌坑親水步道有乾淨水源，廟方發現多年來蝙蝠竟聚集高達約600隻，只有冬天才會飛往南投的冬棲地，卅多年來廟方也非常保護蝙蝠，因蝙蝠棲息地被視為福地。

王遠憲說，2日上午11時多，一名男子闖入這處蝙蝠，當時他走下樓梯時，先以木棒敲擊鐵樓梯扶手發出尖銳聲響，蝙蝠受到驚嚇前肢向前仰吊掛天花板上警示動作，男子立即又持樹枝、木板、掃把驅趕拍打蝙蝠，有蝙蝠被打下死亡，多數蝙蝠嚇得飛走。由於闖禍的男子，精神狀況不穩定，寺方不提告訴，但要求相關單位妥善處理，也呼籲民眾切勿再去打擾蝙蝠。

彰化縣動物防疫所所長董孟治說，台灣葉鼻蝙蝠不是保育類動物，無法依野生動物保護法裁處，但研議是否符合違反動物保護法第6條規定，依第30條開罰1萬5000到7萬5000元罰款。

至於這名男子是否可依社會秩序維護法第79條開罰？彰化警分局表示，這法條必須「虐待動物，不聽勸阻」才符合認定，警方會進一步了解。