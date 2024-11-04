台中會展中心 明年10月首展

數萬家中小型企業匯聚在中部地區，是製造、機械、精密科技、五金配組件重鎮，形成產業供應鏈。眾所關注台中國際會展中心，經發局長張峯源說，即將完工，預計明年第四季、10月將辦理首展，目前積極與各工具機與機械公會洽談中。

市議員林德宇指出，不少產業界對台中國際會展中心深具期待，眼看主體外觀近完工，紛紛詢問首檔期程，尤其五金、手工具機產業。

經濟發展局局長張峯源表示，會展中心的展覽棟已完工，會議棟還在施工，等建設局驗收改善階段預估花2到3個月，再點交給外貿協會進駐裝修，明年10月可開幕營運。

張峯源說，現在包含台中市商業會、台灣工具機協會、台灣機械公會、還有手工具公會、木工機械公會都在洽談中，以手工具展為例，已談到具體細節、價格，後面要看外貿協會裝修時程。

林德宇說，經發局應把具體操作時程訂出來，然後讓外貿協會及各相關策展單位都掌握進程，有所準備。希望台中國際會展中心第一檔能順利招商，對台中的五金手工具產業是重要招商機會。

產業界表示，台中會展中心如期如質完成很重要，國外買主可預先安排行程參觀，包含中國、日本、韓國、歐洲及東南亞地區廠商，交易金額上看億元，後續追蹤訂單不容小覷。

台中會展中心基地位置，東側展館位於水湳經貿園區第二種經貿專用區，面積約7.34公頃；西側展館位於水湳經貿園區第一種經貿專用區，基地面積約3.58公頃，行政院核定辦理開發前置作業中。