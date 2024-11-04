憂陸域風機滅村 彰化芳苑組自救會

彰化縣芳苑鄉永興村民組反陸域風機自救會昨連署，指鋐威風力發電計畫與彰化福漢發電廠計畫把風機設在良田旁，距學校很近，噪音及眩光效應影響村民生活，堅決反對。縣府表示，風力開發許可屬中央權責，要求開發商加強溝通。

反陸域風機組成自救會由永興村長鐘明堂任會長；芳苑鄉長林保玲說，福漢風場規畫在芳苑再蓋23支風機，業者先前拜訪鄉公所及村長後，即記錄為地方同意設置，寫入環評，送至環境部審查，但地方並未同意，已準備請律師提告。林保玲表示，只要芳苑代表會決議反對，公所一定執行，縣府也表示新近申請的所有陸上風機還在環評，未發出同意書。

鐘明堂說，以前沒反對在外海設風機，但這次設到陸上，芳苑鋐威風力發電計畫5支風機及彰化福漢發電廠計畫4支風機都在村內良田旁，距學校很近，可怕的噪音會讓居民不得安寧。

自救會林姓成員說，風機基座距育華國小不到500公尺，另一座距民權華德福國中小不到800公尺，風機運轉造成的陰影、眩光效應及低頻噪音都會嚴重影響居民、學童的身心健康、畜牧業的產值。

居民說，錯誤選址讓永興村海面布滿離岸風機，養殖專區開放做漁電共生、設風機，良田邊還是設風機，會造成人口流失，難保「滅村」。

彰化縣府經綠處表示，有關陸域風力發電開發計畫籌設許可屬中央權責，縣府受理電業申請籌設應備文件；另要求開發商善盡社會責任並妥善溝通，期經濟部能源署傾聽鄉親訴求，儘速研擬風機安全距離相關規定。