商辦享自住稅率？ 中市議員：助長商業宅

囤房稅修法上路，台中稅務局寄發16萬份申請通知書，提醒所有權人辦入籍省稅金，但有商辦所有權人竟也收到「自住」通知書。議員說，機關各自為政造成逃稅漏洞，助長「商業宅」興起。地稅局回應，查核房屋用途有困難，將加強橫向合作。

囤房稅修訂後，房屋稅級距加大，中市稅務局主動寄發16萬份申請通知書給市民，提醒所有權人或其直系血親盡速辦理入籍，要幫市民「省錢」，但商辦的所有權人，竟也收到「自住」通知書。

議員陳文政說，中央戶籍法相當寬鬆，無論商辦或住家，只要有權狀就能入籍，被檢舉後才會強行遷出。房屋稅自住稅率申請要件就是「入籍」，房屋是否自住，戶政、稅務、都計雖依法辦理，但各自為政，形成逃稅漏洞，稅務單位目前並無力能查核房屋實際用途，助長「商業宅」興起。

所謂「商業宅」，仲介業者指出，台中房價地價暴漲，購屋不易，少數建商看準商業區「高容積」的優勢，壓低房屋單價吸引民眾購買，這類房屋取得使用執照前多是毛胚屋狀態，等拿到使照後便增設一般住家才有的衛浴與廚房，這類商業宅輕易取得房屋稅自用住宅稅率，與居住正義背道而馳。

地稅局長沈政安回應，目前稅務單位查核房屋實際用途確有困難，會與地方單位橫向尋求合作，並向中央反映。此外，稅務局也作好準備面對「商業宅」問題，強化核實作業，確保公平。

沈政安說，較嚴重的是，如民眾買到「商業宅」或「工業宅」，違反都計法，屆時罰金可能比所省的稅金還重，得不償失，消費者買屋記得關注「土地使用分區」的重要性。

仲介業者指出，買到商業或工業宅，可能陷入非法二次施工、銀行無法貸款等，未來轉手也不易，入手前務必掌握所買房屋的土地資料、建物及土地使用相關證明文件是否相符。

陳文政希望稅務局針對法源不足問題要向中央反映，同時要求市府，不要讓各單位單打獨鬥，應讓民政、都發、稅務單位建立橫向溝通機制，擴大稽查範圍，落實公平正義。