工藝遶境在彰化 木雕、粧佛工藝上陣

工藝中心今年迎接70週年，啟動「工藝遶境」，即日起到彰化，將呈現彰化地區代表性的木雕、粧佛工藝和錫工藝，開幕期間也包含市集、手作體驗以及街角工藝活動等。

國立台灣工藝研究發展中心自6月5日六五工藝節在南投啟動「工藝遶境」後，依序前往台北、彰化、台東、台南和新竹等地。彰化為第3站，以「風采」為主題，以展覽搭配多種活動。

工藝中心主任陳殿禮表示，「工藝遶境」期望掀起如媽祖遶境般的熱潮，讓工藝為全民帶來幸福感。彰化是每年農曆3月媽祖遶境的必經之地，以豐富的傳統宗教工藝特色聞名。這片土地承載著台灣人民的虔誠信仰，孕育出無數極具代表性的宗教工藝作品，形成獨特的藝術風格。

以展覽呈現的木雕、粧佛工藝和錫工藝，陳殿禮表示，這些工藝形式在彰化的宗教文化中占有特殊地位，透過精湛的技藝與細膩的情感傳遞，展現彰化豐厚的人文底蘊、對神聖力量的尊崇以及生活信仰的凝聚力。

「工藝遶境」展覽於彰化分為「原初、跨域、未來」展區，「原初」展出工藝中心典藏品、國家工藝成就獎大師及人間國寶的代表作品；「跨域與未來」展區則展出台灣中部多名當代工藝師的作品，這些作品多為嘗試突破傳統工藝技術的界線，結合創意設計理念與其他藝術形式，展現新層次的多元跨域工藝之作。

工藝中心今天發布新聞稿指出，「工藝遶境」彰化境展覽期間至任一街角工藝店家消費滿新台幣500元，上網登錄消費憑證，即有機會獲得IP「誠實君」阿尼斯特限量贈品。