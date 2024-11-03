反對設陸上風機組自救會 彰化芳苑鄉民連署抗議：擔心被滅村

彰化縣芳苑鄉永興村民組成反對陸域風機自救會，今天下午連署抗議指出，鋐威風力發電計畫與彰化福漢發電廠計畫都將把風機設在良田旁，且距離附近二所小學都很近，噪音及眩光效應都將影響村民生活，他們堅決反對在陸上設風機，擔心因此會滅村。

永興村村民反對陸域風機組成自救會，由村長鐘明堂擔任會長，芳苑鄉長林保玲、鄉代會主席陳禮模、彰化縣環保聯盟及多位議員也都有參加村民連署抗議活動。

芳苑鄉長林保玲說，福漢風場規劃要在芳苑再蓋23支風機，業者先前拜訪芳苑鄉公所及村長後，卻擅自將其紀錄為地方同意設置，並寫入環評，送至環境部審查，但地方並沒有同意，非常可惡，已準備請律師提告。

林保玲表示，只要芳苑代表會也決議一起反對設風機，芳苑公所一定會執行，且她已問過縣府，除了早期的風機，最近新申請的所有陸上風機都還在台北環評，縣府都還未發出同意書，此次申請風機的區域居民密度很高，設風機會對在地造成傷害，風機是五十年不會壞，所以居民當然反對。

鐘明堂說，他們以前沒反對在外海設風機，但這次的風機都設陸上，芳苑鋐威風力發電計畫5支風機及彰化福漢發電廠計畫4支風機都在村內良田旁，且距離學校也很近，將會有可怕的噪音讓居民不得安寧。

自救會成員林先生說，鋐威3、4號風機其基座距離育華國小不到500公尺，鋐威1號風機其基座距離民權華德福國中小不到800公尺，也會影響學童身心健康及受教權，風機運轉時造成的陰影、眩光效應及低頻噪音都會嚴重影響居民的身心健康、畜牧業的產值。

居民說，近年來中央推動綠能政策，芳苑鄉永興村儼然已成為「風光」大村，在錯誤的選址下，永興村的海面已佈滿離岸風機，永興養殖專區也開放做漁電共生及設立風機，臨近住宅區東邊的良田還將再設陸域風機，極可能會造成人口流失，難保以後被滅村，為了捍衛在地農業、農地及居民生存權，他們堅決反對彰化芳苑鋐威風力發電計畫、彰化福漢發電廠計畫及台十七以東設立風機。