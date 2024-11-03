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高鐵台中站區又一路口科技執法12月啟用 針對3項違規取締

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台74線匝道下高鐵東路往高鐵站區將進行科技執法。圖／警方提供
台74線匝道下高鐵東路往高鐵站區將進行科技執法。圖／警方提供

高鐵台中站旅客進出交通繁忙，附近的「高鐵東路與高鐵五路」去年發生35件交通事故，且極易造成台74線車流壅塞，是易肇事路口，警方因此在路口進行科技執法，12月1日啟用上路。

烏日警分局說，重點取締方向是「沿台74線匝道下高鐵東路往高鐵站區，以及沿高鐵東路往台74線方向」，透過科技執法設備全天候不間斷運作及警示效果，針對闖紅燈、不依標誌標線號誌行駛、跨越雙白線等3項重大違規取締。

烏日警分局長尤啟南說，「中山路三段與高鐵東路」今年7月1日科技執法迄今，交通事故同期比較下降19件，可見科技執法設備能有效建立正確駕駛習慣，減少或避免事故之發生。

除了科技執法，警方亦積極推動交通安全宣導提高駕駛人的交通守法意識，共同維護交通安全，讓民眾養成遵守交通法規的良好習慣。

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