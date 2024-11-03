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台中榮總2志工製AI繪本有助安定住院兒童情緒 兒科病房將使用

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中榮總志工隊文宣組長朱仲儒及專業服務組副組長黃彌淑（右一、二）製作的AI繪本受到局長廖靜芝（左）肯定。圖／台中榮總提供
台中榮總志工隊文宣組長朱仲儒及專業服務組副組長黃彌淑（右一、二）製作的AI繪本受到局長廖靜芝（左）肯定。圖／台中榮總提供

台中榮總志工隊文宣組長朱仲儒及專業服務組副組長黃彌淑，最近參加社會局的AI學習營，習得生成式AI使用方式，創作了「勇敢的小女孩咪咪」AI繪本，並在社會局舉辦的「AI繪本成果發表會」上受到矚目。台中榮總說，繪本內容有助安定剛剛住院的學齡前兒童情緒，將用於兒科病房，協助兒童克服恐懼和不安。

朱仲儒經常從事藝術創作，擅長水墨和油畫，也擔任畫會的理事長，黃彌淑則是從小兒科病房的護理長退休，非常懂得住院兒童剛住院時常會有一些害怕和抗拒的心理，必須得安撫他們，才能順利治療。

朱仲儒說，他和黃彌淑以前都沒有接觸過AI軟體，經過１個多月學習才逐漸上手，並根據黃彌淑提供的護理經驗，兩人共同創作出這個AI繪本。繪本影音有5分鐘，也可以印下來閱讀，總計有16頁。

「勇敢的小女孩咪咪」AI繪本也參加了台中市政府社會局舉行「AI繪本成果發表會」，引起局長廖靜芝注意，並說，拜現今AI科技進步優勢，這樣的AI繪本創作，更有效地推展志工服務工作，志工們也能夠更有效地支援弱勢群體，讓更多人感受到社會的溫暖。

中華民國志願服務協會理事長兼志工隊隊長張寶方說，朱仲儒和黃彌淑為AI繪本創作展現創意和努力，才有這本繪本誕生，尤其對學齡前的兒童住院治療時有幫助，更是難得。

台中榮總社會室主任莊李和說，「勇敢的小女孩咪咪」AI繪本未來會運用在兒科病房，發揮繪本的功能，感謝志工們的辛苦付出。

台中榮總志工隊專業服務組副組長黃彌淑（左）說明AI繪本創作過程。圖／台中榮總提供
台中榮總志工隊專業服務組副組長黃彌淑（左）說明AI繪本創作過程。圖／台中榮總提供
台中榮總志工隊文宣組長朱仲儒及專業服務組副組長黃彌淑（右四、五）製作的AI繪本受到局長廖靜芝（左四）肯定。圖／台中榮總提供
台中榮總志工隊文宣組長朱仲儒及專業服務組副組長黃彌淑（右四、五）製作的AI繪本受到局長廖靜芝（左四）肯定。圖／台中榮總提供

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