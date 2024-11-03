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中市共享1310車格省20億 11月起這7處夜間假日可停車

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市機關單位目前已釋出1310格共享車位，交通局稱省4億停車場經費。圖／交通局提供
台中市機關單位目前已釋出1310格共享車位，交通局稱省4億停車場經費。圖／交通局提供

台中市汽車登記數達118.8萬輛是六都之冠，找不到停車位成市民日常。台中市交通局指出，11月1日起推出第三階段「共享車位」，7個場域，新增243個共享汽車格位，今年6月以來，擠出1310車格，省下4座立體停車場經費，約20億元。

交通局長葉昭甫指出，11月再增加西屯區公所、南區區公所、霧峰區公所、神岡區公所(廣停一)、大雅區公所、中區區公所及梧棲親子圖書館等7個場域，新增243個共享汽車格位，同步展開2周試營運。

交通局統計，中市從今年6月起，進行三階段共享汽車格位，共釋出1310格，約4座立體停車場的停車格位數，省下約20億元停車場經費。

葉昭甫表示，「共享車位」是市府全面盤點各機關單位，在夜間及例假日可釋出的停車空間後，提供共享。

第一波台中市屬機關停車場7月1日開放共享，分別為台中市清水港區藝術中心、台中市太平屯區藝文中心、豐原區公所、台中市豐原戶政事務所、台中市潭子區公所及台中市北屯區寶之林園區等6處，

第二波，10月1日起開放共享，包含南屯區公所、北屯區公所、龍井區公所、東區區公所及民政局所屬的太平區戶政事務所等5個場域的停車空間。

期間另有北區區公所、豐原區瑞穗國小、東海殯儀館等完成開放。

停車場 台中市 豐原

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