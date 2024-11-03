南投又見孤島村！居民返家翻越倒木落石 路旁紮營過夜

康芮颱風重創高山公路，台14甲線接台8線中橫公路大禹嶺至梨山交通均中斷，位在大禹嶺與梨山間的南投仁愛榮興村淪孤島，居民進出須徒步翻越倒木、落石，員警前進派出所上班，甚至在路旁紮營過夜，危險又艱辛，地方盼盡快搶通。

台8線中橫公路近年路況欠佳，近期再遭康芮颱風重創，沿線道路多處受阻，還出現天坑，當地交通大受影響，其中仁愛鄉榮興村因位在大禹嶺與梨山之間，雙向道路不通，車輛無法通行，只能步行進出，且持續停電中，猶如孤島。

由於，台8線96.7K邊坡坍方落石、97.2K路基下陷及龜裂，沿線還有多處大樹斷裂倒伏，榮興村居民上下山只能冒險徒步翻越，途中若有可行車路段，有人願意接駁就搭一段路，到無法通過處，再設法自行通過，過程艱辛，更是險象環生。

而在仁愛警分局榮興派出所副所長林存禮昨循台14甲線要返所上班，但因道路不通，駕車至台8線附近已傍晚，評估入夜視線不良，不該貿然通行，只好先在台14甲線39K附近安全處紮營過夜，今天一早再從合歡山隧道徒步前進榮興村。

林存禮表示，今天上午返所途中，遇見不少心繫家園同樣徒步要趕回大梨山或榮興村等地的民眾，沿途路況欠佳，眾人只能是互相協助穿越障礙，相當辛苦；當地居民也說，道路不通，目前仍無法維修復電，沒有電力也嚴重影響生活。