快訊

看到座位就坐下？旅遊專家曝使用機場貴賓室絕不會做的5件事

密集甲動只為給賴清德看 綠委疲於奔命嘆「我在幹嘛」

不讓華郵替賀錦麗背書 貝佐斯背後政商考量

千名志工員林藤山步道大會師 健身為照顧更多人

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣志工大會師今天在員林藤山步道登場，千名志工在彰化縣長王惠美鳴槍下開走。記者林宛諭／攝影
彰化縣志工大會師今天在員林藤山步道登場，千名志工在彰化縣長王惠美鳴槍下開走。記者林宛諭／攝影

彰化縣政府舉辦卦山大縱走活動到11月30日，共有8條健行路線，走完4條就有1次抽獎機會，今天更有千名志工大會師於其中的員林市藤山步道，彰化縣長王惠美和大家開步走，希望大家走出健康，也號召更多人投入志工服務行列。

彰化縣志工大會師今天在台灣百大必訪步道的員林藤山步道登場，來自26個鄉鎮市1200位志工一起健行，縣長王惠美、和立委謝衣鳯、多位縣議員等地方人士也一起為志工們鳴槍開走。

王惠美說，彰化縣有超過7萬多人志工夥伴，共有1384組志工隊，志工夥伴們就像是在地方認真付出的活菩薩，感謝大家的付出，今天志工們一起齊聚健身，大家要健康才能照顧更多人。

　彰化縣志願服務協會理事長梁如豐表示，兩年一次的志工大會師，今年以健行活動為主，盼藉由活動激發志工服務熱忱，還能互相分享經驗，為彰化縣的志願服務注入活力。

縣府舉辦的卦山大縱走活動共規劃8條的健行路線，北起彰化市天空步道、桃源里登山步道、花壇大嶺巷步道、芬園挑水古道、員林市藤山步道，社頭中央嶺及十八彎古道、田中森林公園步道，南至二水鄉坑內坑步道，民眾只要走完4條就有1次抽獎機會，走完8條有2次機會，獎品包括iPad Air、Apple Watch、50吋電視等豐富獎項，而只要完登一條登山步道就享有37家特約店家優惠或滿額贈禮。彰化還有「彰化Go購」抽獎活動，到彰化消費滿500元，就有機會抽中百萬轎車。

彰化縣志工大會師今天在員林藤山步道登場，千名志工在彰化縣長王惠美鳴槍下開走。記者林宛諭／攝影
彰化縣志工大會師今天在員林藤山步道登場，千名志工在彰化縣長王惠美鳴槍下開走。記者林宛諭／攝影

多人 王惠美

延伸閱讀

每天吃4碗爌肉飯胖10公斤 「爌世英雄」最愛不排隊的這家

颱風康芮帶來風雨 彰化網友一早湧王惠美臉書留言

陳家小妹妹一路好走 彰化縣長王惠美今晚到陳家慰問致哀

田中馬今年選手之夜星光雲集 雲端跑還可抽牛排券

相關新聞

台中會展中心產業界注目 中市府：預定明年10月首展

台中國際會展中心即將完工，經發局長張峯源說，會在明年第四季，10月辦理首展，目前積極與各工具機與機械公會洽談中。

顧慮颱風後安全 二水跑水節改路跑

康芮颱風離境，後遺症紛紛出現，濁水溪水量暴增，彰化縣政府為安全起見，2024二水國際跑水節不跑水，首次改為健走圳邊道路，...

其人其事／返國科學化種百香果 蔡維峻獲選百大青農

南投埔里青年蔡維峻從國外返鄉接手祖父留下的1.6公頃農地，猶如農業門外漢的他，評估種植百香果對新手較友善，開始摸索學習，...

爵士世紀傳奇溫頓．馬沙利斯在台中！盧秀燕20秒致歡迎詞

林肯中心爵士樂團與溫頓．馬沙利斯，2日晚間在台中演出，這也是他此次來台唯一免費演出，與樂迷一同歡慶台中爵士音樂節20周年...

重現舊城魅力！台中3大商圈＋懷舊餐廳 業者：人潮回來了

重現舊城百年風華！台中市經發局今攜手中區繼光街、電子街及自由路等3大商圈推出鐵道市集，並結合購物節推專屬優惠。業者說，鐵...

全台向日葵重要產地彰化 太陽花製成洗沐系列產品今上市

全台每3枝向日葵就有1枝來自彰化縣北斗鎮，鎮農會為協助農產銷，與科技廠商合作開發向日葵洗沐產品，今舉辦發表活動，縣內20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。