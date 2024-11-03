千名志工員林藤山步道大會師 健身為照顧更多人

彰化縣政府舉辦卦山大縱走活動到11月30日，共有8條健行路線，走完4條就有1次抽獎機會，今天更有千名志工大會師於其中的員林市藤山步道，彰化縣長王惠美和大家開步走，希望大家走出健康，也號召更多人投入志工服務行列。

彰化縣志工大會師今天在台灣百大必訪步道的員林藤山步道登場，來自26個鄉鎮市1200位志工一起健行，縣長王惠美、和立委謝衣鳯、多位縣議員等地方人士也一起為志工們鳴槍開走。

王惠美說，彰化縣有超過7萬多人志工夥伴，共有1384組志工隊，志工夥伴們就像是在地方認真付出的活菩薩，感謝大家的付出，今天志工們一起齊聚健身，大家要健康才能照顧更多人。

彰化縣志願服務協會理事長梁如豐表示，兩年一次的志工大會師，今年以健行活動為主，盼藉由活動激發志工服務熱忱，還能互相分享經驗，為彰化縣的志願服務注入活力。