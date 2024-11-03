千名志工員林藤山步道大會師 健身為照顧更多人
彰化縣政府舉辦卦山大縱走活動到11月30日，共有8條健行路線，走完4條就有1次抽獎機會，今天更有千名志工大會師於其中的員林市藤山步道，彰化縣長王惠美和大家開步走，希望大家走出健康，也號召更多人投入志工服務行列。
彰化縣志工大會師今天在台灣百大必訪步道的員林藤山步道登場，來自26個鄉鎮市1200位志工一起健行，縣長王惠美、和立委謝衣鳯、多位縣議員等地方人士也一起為志工們鳴槍開走。
王惠美說，彰化縣有超過7萬多人志工夥伴，共有1384組志工隊，志工夥伴們就像是在地方認真付出的活菩薩，感謝大家的付出，今天志工們一起齊聚健身，大家要健康才能照顧更多人。
彰化縣志願服務協會理事長梁如豐表示，兩年一次的志工大會師，今年以健行活動為主，盼藉由活動激發志工服務熱忱，還能互相分享經驗，為彰化縣的志願服務注入活力。
縣府舉辦的卦山大縱走活動共規劃8條的健行路線，北起彰化市天空步道、桃源里登山步道、花壇大嶺巷步道、芬園挑水古道、員林市藤山步道，社頭中央嶺及十八彎古道、田中森林公園步道，南至二水鄉坑內坑步道，民眾只要走完4條就有1次抽獎機會，走完8條有2次機會，獎品包括iPad Air、Apple Watch、50吋電視等豐富獎項，而只要完登一條登山步道就享有37家特約店家優惠或滿額贈禮。彰化還有「彰化Go購」抽獎活動，到彰化消費滿500元，就有機會抽中百萬轎車。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言