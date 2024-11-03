台中會展中心產業界注目 中市府：預定明年10月首展

台中國際會展中心即將完工，經發局長張峯源說，會在明年第四季，10月辦理首展，目前積極與各工具機與機械公會洽談中。

數萬家中小型企業匯聚在中部地區，是製造、機械、精密科技、五金配組件重鎮，形成產業供應鏈。

市議員林德宇指出，他接獲不少產業界意見，對國際會展中心深具期待，眼看主體外觀已近完工，紛紛詢問首檔期程，他要求經發局要加速，2025年10月如期開幕。

林德宇說，台中國際會展中心在水湳，帶動的是整個台中產業，尤其是五金、手工具產業。先前台灣國際五金工業聯展在烏日展覽館開幕，過去幾年間包括台灣手工具同業公會、外貿協會、市政府及各廠商，都有一定的合作基礎，大家期待明年在台中國際會展中心舉辦。

經濟發展局局長張峯源表示，會展中心的展覽棟已完工，會議棟還在施工，目前工程已報竣，等建設局驗收改善階段，接下來就點交，預估2到3個月後點交給外貿協會，貿協就會進駐裝修，明年10月開幕營運。

張峯源說，現在包含台中市商業會、台灣工具機協會、台灣機械公會、還有手工具公會、木工機械公會都在洽談中，以手工具展為例，到底要上面那一樓還是底下這樓，已經談到具體細節、價格。後面要看外貿協會裝修時程。

林德宇說，經發局應把具體操作時程訂出來，然後讓外貿協會及各相關策展單位都能有具體的進程，讓產業界有所準備。希望台中國際會展中心第一檔能順利招商，因為大家都很期待搶得先機，這對台中的五金手工具產業是重要招商機會。

產業界表示，台中會展中心如期如質完成很重要，國外買主可預先安排行程參觀，包含中國、日本、韓國、歐洲及東南亞地區廠商，交易金額上看億元，後續追蹤訂單不容小覷。

台中會展中心基地位置：東側展館：位於水湳經貿園區第二種經貿專用區，面積約7.34公頃。

西側展館：位於水湳經貿園區第一種經貿專用區，基地面積約3.58公頃；已獲行政院核定，辦理開發前置作業中。