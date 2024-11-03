爵士世紀傳奇溫頓．馬沙利斯在台中！盧秀燕20秒致歡迎詞

林肯中心爵士樂團與溫頓．馬沙利斯，2日晚間在台中演出，這也是他此次來台唯一免費演出，與樂迷一同歡慶台中爵士音樂節20周年。「謝謝您，好好享受！」台中市長盧秀燕更以20秒致歡迎詞，再現「省話女王」功力。

盧秀燕素來致詞以「省話女王」聞名，她在日前舉辦的2024亞洲唯一Red Bull Showrun Taichung紅牛車隊台中展演的致詞只花了15秒，中台灣八縣市區域治理平台首長會議致詞不到2分鐘。

林肯中心爵士樂團與溫頓．馬沙利斯睽違22年，再度合體訪台，也是首次造訪台中，現場吸引各地民眾入場欣賞浪漫的爵士盛宴。

盧秀燕致詞時說，「台中爵士20年，敬請享受台中市政府為大家準備的爵士世紀傳奇溫頓．馬沙利斯，以及世界最頂尖的樂團林肯中心爵士樂團」，引來現場熱烈掌聲。

文化局說明，溫頓．馬沙利斯這次來台有4場專場演出，包括台北3場及台中1場，盧秀燕為了讓台中市民同享高規格爵士盛宴，邀溫頓．馬沙利斯在台中圓滿戶外劇場演出，這也是他此次來台唯一免費自由入場的場次。

文化局指出，溫頓．馬沙利斯雖出生爵士樂世家，但自幼接受嚴謹的古典樂訓練，出任紐約林肯中心爵士樂團藝術總監，並在古典及爵士樂均表現傑出，共榮獲9座葛萊美獎；他也是唯一贏得普利茲音樂獎的爵士音樂家。