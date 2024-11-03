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其人其事／返國科學化種百香果 蔡維峻獲選百大青農
南投埔里青年蔡維峻從國外返鄉接手祖父留下的1.6公頃農地，猶如農業門外漢的他，評估種植百香果對新手較友善，開始摸索學習，將田間管理科學化，花了7年時間種出高品質百香果，去年摘下埔里農會評鑑冠軍，今年再獲百大青農肯定。
34歲的蔡維峻大學畢業於外文系，服完兵役後，憑藉著外語能力，跨海遠赴澳洲農場打工，再赴德國遊學，探索外國世界，也找尋人生方向，在外飄泊2年多，8年前返國，接手祖父留在大坪頂蔬果專業區的農地。
蔡維峻說，在國外打工接觸葡萄、蘋果、草莓等水果栽培，體認到農業是門學問，從種植到管理都相當專業，評估種百香果對新手是容錯率較高的作物，且附近很多前輩能請教，便開始學習務農。
但他投入種植百香果後才發現，近年氣候變遷加劇，田間管理不易，且他隻身1人管理1.6公頃果園更艱辛，為此自學研究相關農業資材，做中學也向其他農友請益，成功將多用於網室的滴灌系統移到他的露天果園，科學化管理更省力又精準。
他說，原本人工澆灌需要一整天的時間，導入滴灌系統後，不僅30分鐘就能解決，滴灌系統的自動化特性，更改變了憑經驗來施肥、用藥管理方式，能以公克來精準控制肥料、農藥等用量，防治病蟲害，種出健康果樹，果粒飽滿均勻、果肉甜中帶酸具香氣的百香果。
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