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顧慮颱風後安全 二水跑水節改路跑

聯合報／ 記者簡慧珍游振昇／連線報導
彰化縣2024二水國際跑水節的八堡圳引領跑水儀式，從水道改到道路舉行，參加跑水民眾改為路跑或健走。記者簡慧珍／攝影
彰化縣2024二水國際跑水節的八堡圳引領跑水儀式，從水道改到道路舉行，參加跑水民眾改為路跑或健走。記者簡慧珍／攝影

康芮颱風離境，後遺症紛紛出現，濁水溪水量暴增，彰化縣政府為安全起見，2024二水國際跑水節不跑水，首次改為健走圳邊道路，創下這項民俗歷史新紀錄；颱風來襲山區雨勢大沖刷路基，中橫公路83公里處出現大天坑，昨起開始回填。

康芮帶來豐沛雨量，山區及各支流源源注入濁水溪，溪水暴漲沖壞攔水壩，至少需要一周時間修復，彰化縣政府擔心八堡圳頭引進濁水溪水，恐滾滾洪流危及跑水民眾安全，昨有關水道中的祭典儀式及活動都改到水道旁路面，從跑水變路跑和健走，今年度首次辦理的千人健行水上漂活動雖照常舉行，但也不走八堡圳水道，改走水道旁路面。

彰化縣長王惠美說，為了安全，相關水圳內活動沒讓大家在圳內跑水，不過她相信參加民眾能以開闊感恩心情，在八堡圳沿岸散步時感謝天地、感謝過去先人的努力，這麼做一樣能為彰化縣祈福納財。

康芮颱風雨勢大，大梨山地區台7甲線及中橫有嚴重災情，中橫公路83公里處路面有掏空現象，出現驚人大天坑。谷關工務段表示，此處是長期地滑路段，今年因0403地震及凱米颱風影響使基樁再次露出，工務段先回填土石壓腳，但康芮颱風大雨集中，導致土石從基樁間隙漏出。谷關工務段保全發現後，即刻封閉道路，並通知監工站長勘查，連夜調度機具從昨早上開始回填。

中橫公路 康芮颱風

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