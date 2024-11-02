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重現舊城魅力！台中3大商圈＋懷舊餐廳 業者：人潮回來了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市經發局今攜手中區繼光街、電子街及自由路等3大商圈推出鐵道市集。記者趙容萱／攝影
台中市經發局今攜手中區繼光街、電子街及自由路等3大商圈推出鐵道市集。記者趙容萱／攝影

重現舊城百年風華！台中市經發局今攜手中區繼光街、電子街及自由路等3大商圈推出鐵道市集，並結合購物節推專屬優惠。業者說，鐵路高架、大智路開通，除了宮原眼科，還有多家舊屋翻新的懷舊餐廳，感覺「人潮回來了」。

鐵道市集今天下午2時至6時在台中火車站前廣場舉辦，現場結合中區的舊城3大商圈特色，共40攤，有特色市集、美食小吃，還有吉他彈唱歌手米粒島、張晴等演出。另外，台中購物節開跑，商圈店家現場推出專屬優惠吸客。

經發局說，今天的市集邀集今年台中購物節的優惠店家設攤，有百年老店「陳允寶泉」、伴手禮「一福堂」、老字號的「黑橋牌自由店」。

中區三大商圈各業者，也祭出台中購物節好康優惠，精釀啤酒餐酒館「ChangeX Beer 南園酒家」每周三推出happy hour，啤酒一公升優惠300元及PIZZA第二件半價；天仁茗茶自由店的天仁春之茶系列特價760元。

老字號新太陽堂餅店消費滿1000元贈送酥餅一片，太陽堂老店25號單筆消費滿千享95折優惠、「燕燕服飾」服飾全面5折起、「雅映音響」指定商品享9折優惠等。

繼光街商圈主委王朝藝說，中區3大商圈因鐵路高架化及大智路打通，除了知名的宮原眼科的複合式餅店餐廳，中區多家老店家台中鐘錶、欣欣洗衣店也舊屋改裝成懷舊餐廳，加上市集舉辦，遊客愛逛，感覺「人潮回來了」，多了約三成來客。

經發局說，台中購物節開跑，下載台中通暨購物節APP，登錄消費發票跟收據，都有中獎機會，天天抽三千、周周抽十萬、隔周抽好車及月月抽百萬，還有好宅等著你，好康優惠店家請查詢

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市經發局今攜手中區繼光街、電子街及自由路等3大商圈推出鐵道市集。記者趙容萱／攝影
台中市經發局今攜手中區繼光街、電子街及自由路等3大商圈推出鐵道市集。記者趙容萱／攝影
台中市經發局今攜手中區繼光街、電子街及自由路等3大商圈推出鐵道市集。記者趙容萱／攝影
台中市經發局今攜手中區繼光街、電子街及自由路等3大商圈推出鐵道市集。記者趙容萱／攝影

台中市 鐵道 餐廳

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