全台向日葵重要產地彰化 太陽花製成洗沐系列產品今上市

全台每3枝向日葵就有1枝來自彰化縣北斗鎮，鎮農會為協助農產銷，與科技廠商合作開發向日葵洗沐產品，今舉辦發表活動，縣內20個鄉鎮市農會情義相挺聯手推薦，即日起先在北斗鎮農會超市展售。

北斗鎮農會今在北斗奠安宮停車場，舉辦「走進北斗等你探索」產業文化暨洗沐系列新品上市發表會，及輔導國產米糧創新行銷、禽畜產品推廣行銷計畫，廣邀縣內各鄉鎮市農會特色產品擺攤，還免費品嘗烤大豬、水餃、伴麵、炸雞翅、鴨肉米糕，特地邀請「變形金剛」到場，讓跟著父母、阿公阿嬤前來的小朋友興奮不已。

農業部農會輔導司、農糧署中區分署、畜試所、台中區農業改良場均派員出席；農糧署中區分署秘書陳加宗說，據統計去年底國人每人一年食米量下降到41公斤，越吃越少，其實台灣稻米品質優異又富含各種維生素，是很健康的天然食物，國人每人每餐多吃一口米飯，一起為台灣米糧產業加油。

北斗鎮農會理事長廖泳達、常務監事黃萬乙、總幹事陳瑩昇，以活動東道主身分歡迎來賓和民眾，參觀北斗鎮農會各項農特產品。陳瑩昇表示，他接任總幹事迄今，為調節農產品產銷陸續推出高麗菜水餃、香菜乾拌麵，今年是向日葵的洗髮露、沐浴露、手工皂的向日葵系列產品。

陳瑩昇表示，北斗鎮種植向日葵面積35公頃，年產120萬枝向日葵，占全台380萬枝的近1/3，等於全台每3枝向日葵就有1枝來自北斗鎮，鎮農會委託廠商研發無添加矽靈的向日葵洗系列產品，解決向日葵產銷失衡的問題，一方面提供優質產品給民眾使用，一方面維持向日葵產地價格。

向日葵洗沐系列產品即日起在北斗鎮農會超市販售，陳瑩昇獲縣內各鄉鎮市農會支持，近日開始鋪貨到各鄉鎮市農會超市，也進軍全台縣市農會，屆時民眾不只能買到北斗鎮種植的向日葵鮮花，也能買到向日葵洗沐系列產品。