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全台向日葵重要產地彰化 太陽花製成洗沐系列產品今上市

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣近廿個鄉鎮市農會和縣政府一起推銷北斗鎮農民的向日葵洗髮精和沐浴乳。記者簡慧珍／攝影
彰化縣近廿個鄉鎮市農會和縣政府一起推銷北斗鎮農民的向日葵洗髮精和沐浴乳。記者簡慧珍／攝影

全台每3枝向日葵就有1枝來自彰化縣北斗鎮，鎮農會為協助農產銷，與科技廠商合作開發向日葵洗沐產品，今舉辦發表活動，縣內20個鄉鎮市農會情義相挺聯手推薦，即日起先在北斗鎮農會超市展售。

北斗鎮農會今在北斗奠安宮停車場，舉辦「走進北斗等你探索」產業文化暨洗沐系列新品上市發表會，及輔導國產米糧創新行銷、禽畜產品推廣行銷計畫，廣邀縣內各鄉鎮市農會特色產品擺攤，還免費品嘗烤大豬、水餃、伴麵、炸雞翅、鴨肉米糕，特地邀請「變形金剛」到場，讓跟著父母、阿公阿嬤前來的小朋友興奮不已。

農業部農會輔導司、農糧署中區分署、畜試所、台中區農業改良場均派員出席；農糧署中區分署秘書陳加宗說，據統計去年底國人每人一年食米量下降到41公斤，越吃越少，其實台灣稻米品質優異又富含各種維生素，是很健康的天然食物，國人每人每餐多吃一口米飯，一起為台灣米糧產業加油。

北斗鎮農會理事長廖泳達、常務監事黃萬乙、總幹事陳瑩昇，以活動東道主身分歡迎來賓和民眾，參觀北斗鎮農會各項農特產品。陳瑩昇表示，他接任總幹事迄今，為調節農產品產銷陸續推出高麗菜水餃、香菜乾拌麵，今年是向日葵的洗髮露、沐浴露、手工皂的向日葵系列產品。

陳瑩昇表示，北斗鎮種植向日葵面積35公頃，年產120萬枝向日葵，占全台380萬枝的近1/3，等於全台每3枝向日葵就有1枝來自北斗鎮，鎮農會委託廠商研發無添加矽靈的向日葵洗系列產品，解決向日葵產銷失衡的問題，一方面提供優質產品給民眾使用，一方面維持向日葵產地價格。

向日葵洗沐系列產品即日起在北斗鎮農會超市販售，陳瑩昇獲縣內各鄉鎮市農會支持，近日開始鋪貨到各鄉鎮市農會超市，也進軍全台縣市農會，屆時民眾不只能買到北斗鎮種植的向日葵鮮花，也能買到向日葵洗沐系列產品。

彰化縣北斗鎮農民種植重瓣向日葵。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗鎮農民種植重瓣向日葵。記者簡慧珍／攝影
彰化市長林世賢到北斗鎮參觀農特產品花椰菜麵。記者簡慧珍／攝影
彰化市長林世賢到北斗鎮參觀農特產品花椰菜麵。記者簡慧珍／攝影

彰化 農會

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