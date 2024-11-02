每天吃4碗爌肉飯胖10公斤 「爌世英雄」最愛不排隊的這家

火熱進行2個月的「彰化爌肉飯節」活動，今天畫下句點，「爌世英雄」也出爐，第一名是來自彰化市的姚創閔，與家人一共吃了260碗爌肉飯，平均每天消費超過4碗，獲得1年分365碗爌肉飯獎勵。他說，雖然胖了約10公斤也不悔，希望活動能繼續辦下去。

「彰化爌肉飯節」的壓軸是以嘉年華方式，今天在彰化市延平公園登場，民眾只要花100元，就能吃到榮獲「500碗」的彰化美食，包括「泉焢肉飯」及「杉行碗粿」、「阿璋肉圓」及「彰化牛奶大王」的綠豆沙等，一次購足，不必奔波。

「彰化爌肉飯節」活動在睽違13年後，今年再行舉辦，縣府先邀請民眾推薦心目中第一的爌肉飯店家共153家，其中50家同意參與電子集章活動，「尋找爌世英雄」，還可集章換取限量的爌肉飯紀念碗、爌肉小子鑰匙圈，加上大胃王比賽，都掀起熱潮。

在今天的「彰化爌肉飯嘉年華」活動，「爌世英雄」也跟著出爐，第一名是來自彰化的姚創閔，吃了260碗的爌肉飯，獲得一年分365碗爌肉飯獎勵，第二名是溪湖吳姓鄉民獲得100碗爌肉飯、第三名員林市曹姓市民獲得50碗爌肉飯獎勵，由縣長王惠美頒獎。王惠美歡迎全國民眾來彰化吃從早到晚都有的爌肉飯，及很多小吃美食的好滋味。

「爌世英雄」第一名的姚創閔說，他從以前就喜歡吃爌肉飯，好吃的爌肉飯每個人口味不同，彰化爌肉飯真的比別地方好吃，從口感、口味、嚼勁，搭配米飯品質，是完美配合。他這次吃的260碗，吃了很多在地店家，與家人一起吃，真的好吃，所獲得365碗獎勵，會再與家人一起去吃好吃的爌肉飯。

姚創閔說，兩個月以來，他密集吃爌肉飯，體重也多出10公斤，不過，他也適度運動及吃中藥消脂茶調理；他說，他最愛吃的爌肉飯，是彰化市「蚵仔仁」的爌肉飯，主要不用排隊，而且他家開中藥行，蚵仔仁有八角，他才喜歡。

縣府城觀處表示，此次彰化爌肉飯節活動只花了300萬元經費，反響熱烈，活動紀念品也大受歡迎，成功打響彰化爌肉飯名號，並帶動消費，讓原本單打獨鬥的業者提升知名度，未來縣府也研議持續舉辦不同主題的美食活動，將彰化更多在地小吃宣傳出去。