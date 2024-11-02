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武陵明年櫻花季 訂房秒殺

聯合報／ 記者游振昇黑中亮／連線報導

春櫻秋楓四季美景輪轉，南投杉林溪正值楓樹和銀杏變葉，園區楓紅似火，杏葉金黃璀璨，直到11月中都是欣賞秋景最佳季節。台中市武陵農場櫻花季明年2月開始，昨天上午開放訂房，2分鐘內搶完，武陵農場預估2月上旬和中旬櫻花最美。

櫻花季管制期間暫訂於明年2月10日至23日止共14天。昨天上午國民賓館網路或電話訂房2分鐘便預訂一空。團客一日遊預計11月10日上午9點，開放旅行業網路登記預約。訂房專線：（04）25901258、（04）25901259轉分機2001、2002、2003。住宿棲蘭、明池園區將適量通行證開車入場，詳細內容再公告。

南投縣杉林溪種植青楓約3000棵、紫葉槭約1000棵、楓香800棵等，今年雨水充足，加上近期日夜溫差極大，楓紅期較往年提早約2周，為青翠山林染上絢爛的霜紅，讓遊客感受秋季浪漫。另外，銀杏湖旁種植上百棵銀杏樹也轉為鮮黃，直到11月中旬，都是觀賞秋季美景的最佳時節。

櫻花季 武陵農場 訂房

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