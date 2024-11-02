彰化溪湖「中街」歷史 成社大教材

彰化縣溪湖糖廠建於百年前，帶動溪湖繁榮，貫穿市中心的平和街曾經戲院、酒樓、銀樓林立，湖埔社區大學5年前結合學校導入地方知識學課程，重新挖掘溪湖「中街」的歷史，讓民眾看見溪湖昔日風華。

溪湖鎮的中街又稱大街，「街頂」溪湖大廟福安宮到「街尾」糖廠，長約700公尺，是溪湖逾一甲子商業發展中心。早年每逢媽祖誕辰，街頂由商工會募資，街尾有糖廠日僑支援，舉辦大拜拜、迎藝閣等陣頭遊街互別苗頭，習俗雖已消逝，卻留下「街頂拚街尾」俗諺。

湖埔社大多次辦「走讀中街」研習和親子旅行活動，從福安宮出發，參觀溪湖藝文中心（溪湖庄役場），觀賞老宅巴洛克風格的立面、第一個銀樓蛻變為餐館的老屋活化成功案例，和古色古香又充滿故事的維新醫院；到員鹿路交會口，往南走訪溪湖戲院與泰山戲院拆除後建透天厝、超市，往西是百年老校溪湖國小，校門、部分校舍及禮堂是歷史建築。

湖埔社大執行長林淑玲說，溪湖戲院很有戲，代管人是歌星楊小萍的父母，來自海南島被溪湖人取綽號「海南仔」，他們開設桂蘭茶室與鎮上東方樓、醉仙台齊名。溪湖中街有多家大小醫院，故鎮長楊連基經營的旅舍永遠保留一個房間，供市場做生意婦女忙到臨盆才匆忙到對面旅舍，找產婆接生。

縣立成功高中5年前與湖埔社大合作，把溪湖中街地方知識學列必修課，去年溪湖高中、溪湖與湖北國小也開設相關課程，另有27名國中小老師和社大學員共組自主學習社團，每月聚會共讀挖掘更多溪湖中街的軼事。