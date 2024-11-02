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反芳苑火葬場 二林自救會擬陳情

聯合報／ 記者簡慧珍林宛諭／彰化報導

彰化縣火葬場址選定芳苑鄉，二林鎮成立反火葬場自救會，昨發動「叩人」戰術，預計組隊到縣政府要求撤案，並轟縣政府先畫大餅，只是為了「先蓋先贏」不顧芳苑、二林居民意見。縣政府表示，這些都是傳言，將增修自治條例，訂出符合民意且先進環保的殯葬設施。

縣政府在芳苑鄉草湖村縣有地規畫建火葬場，與草湖村相鄰的二林鎮趙甲里與頂厝里居民不滿，趙甲里首先舉辦自救會，將連署發動罷免鎮長，並至少動員8輛遊覽車的人數，預計6日到議會、縣府陳情，要求撤案。

自救會訴求「不要把二林、芳苑故鄉賣給火葬場」提出三個「傳說」質疑縣府選址決定。第一個傳說是縣府說會給當地民眾優惠，其實「當你走的時候，子孫才能省到」且可能因火葬場汙染導致居民罹癌或被逼離鄉。

第二個傳說是火葬場營運後，縣政府每年都會發錢。批評縣府沒有火葬場回饋地方自治條例，就是先畫大餅，到時火葬場「蓋了就是他的」。第三個傳說是台中、新北、新營均有火葬場回饋金，自救會強調「海口人沒錢，但有志氣；別想用錢逼我們燒你們的屍體。」

民政處代理處長曾金來表示，彰化火葬場選址地點是各方案中最合適，縣府已研議自治條例回饋地方，以符民意需求，至於殯葬設施量能提升，內政部有相關補助計畫，縣府會向中央爭取補助服務鄉親，火葬場會用最新環保設施及最嚴格環保檢測標準，不會汙染環境。

火葬場 自救會

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