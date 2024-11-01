台中金手獎出爐！20中小企業獲市長盧秀燕表揚

台中市金手獎選拔結果出爐，今天由市長盧秀燕表揚20家中小企業。盧秀燕說，即使製造業當前面臨困難與挑戰，今年獲獎的隱形冠軍能在創新研發及產業競爭力做出傑出貢獻，根留台中，為台中創豐碩的經濟成績。

今天的表揚活動在台中市府集會堂舉辦，盧秀燕、國民黨籍立委楊瓊瓔、台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊與台中市金手獎得獎廠商協進會理事長白政忠等人皆出席。

盧秀燕說，台中是製造業的重鎮，擁有緊密且龐大、無可取代的產業聚落，更成為國內外廠商積極投資、搶進台中的主因之一；根據遠見雜誌2024「縣市總體暨永續競爭力調查」，台中在「經濟與就業」面向，獲得全國第四；經濟部投資台灣三大方案中，投資台中的廠商更達319家，保持六都第一。

盧秀燕指出，金手獎為23年前全國唯一由地方政府創辦的經濟獎項，多年來已經選出411家「隱形冠軍」，待台中國際會展中心明年底啟用，屆時將可發揮台中強大產業聚落「前店後廠」優勢，提升在地產業的國際能見度，成為與全世界企業對接的門戶。

黃于珊說明，今年金手獎獲獎企業顯示出台中在各產業的創新能量。另外，有多家企業在培訓技職人才，及促進就業獲評審團高度肯定。

白政忠指出，企業除面對全球市場的競爭壓力，也須積極應對環境保護、社會責任等各項挑戰，未來協進會將持續肩負責任，不僅在企業內部推動永續發展，還將為新一代年輕人才提供更多的機會和資源。

今年榮獲金手獎共20家企業，分別為伯鑫工具、瑩信工業、共茂工業、小林機械廠、商景企業、鎂格納精密工業、三久建材工業、金展精密科技工業、富荃工業、元駿國際、潭佳精密科技、久隆機械工業、昌澤機械、偉益紙器工業、倡明電機、世裕精密、丰丹嚴選本舖、一騏發興業、鋐穎機械、良豐機械。