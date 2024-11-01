綠委批媚共藝人 她揭露劉德華助台灣災民兩大善舉

劉德華原訂昨晚在台北小巨蛋舉行演唱會，在北市府協調下延後舉辦。綠委王定宇批評，劉德華是媚共藝人，遠不如民眾安全重要，應以公共安全為由，直接取消或改期。立委馬文君說，921地震後，劉德華出錢出力，為災民募集1萬個睡袋，人品與善行有目共睹，王定宇批劉德華媚共真是讓人不屑。

馬文君說，25年前921大地震，全台災情慘重，南投縣更是重災區。當年劉德華20日才結束台灣的演藝工作返回香港，震災後又迅速來到台灣為災民募款。

劉德華知道因餘震不斷，災民不敢回家甚至不敢睡在室內，災區急缺睡袋，有錢都買不到，劉德華立刻動用自己的人脈與號召力，請世界各地的朋友，火速捐了1萬個睡袋給災民。後來八八風災，劉德華同樣出錢出力，劉德華慈善基金會，數十年來更嘉惠了無數弱勢。

劉德華與南投結緣頗深，他在一次搭機途中，與埔里靈巖山寺的妙蓮法師相識，進而成為妙蓮法師的皈依弟子，法名「慧果」，劉德華信仰虔誠，修為也認真，馬文君到靈巖山寺朝山參拜，還與劉德華相遇。

馬文君說，劉德華的演技與唱功，不需要溢美，他的人品與善行，熱心與慈悲，相信全球華人也有目共睹。民進黨立委批評他「媚共」，實在讓人不屑評論，台灣民眾也自有公評。