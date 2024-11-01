彰化10個月減用3750萬個塑膠杯 環保局籲民眾自己帶杯更環保

為了促進永續環境，彰化縣環保局加強執行垃圾分類、配合中央實施禁用塑膠杯，讓垃圾進場量比去年同期大幅減少23%，10個月來也少用3750萬個塑膠杯，不過議員許雅琳說，環保局在執行新政策時應提前加強宣導，以免民眾無所適從，至今仍有許多民眾搞不懂哪些垃圾可回收。

許雅琳今天在縣議會質詢時表示，環保局今年7月起加強推動強制分類、破袋稽查和退運機制後，的確明顯收到垃圾減量效果，一個月內就大幅減少5千多公噸垃圾，減量高達近23%，但實施初期，許多民眾都搞不清楚蛋殼、雞骨、蚵殼、榴槤殼、落葉等到底要不要回收，又怕丟錯了，被拒收，其實環保局應提早宣傳，給民眾更精確的資訊，也能避免造成民眾和清潔隊員發生糾紛，減少清潔隊員的負擔。

而今年一月起環境部也公告飲料店禁用一次性塑膠杯，許雅琳說，但縣內店家卻反映收到這訊息太晚，已進貨很多塑膠杯，為何621家在實施前9個月就知道，但有400多家業者前3個月才知，而來不及因對。

環保局長江培根說，垃圾分類新制有提早請各鄉鎮公所要宣導，由於執行後，民眾仍有很多疑問，環保局才會再製作補充表格上網說明，讓民眾更清楚。

江培根說，至於飲料店禁用塑膠杯，一開始是邀請連鎖茶飲店來說明宣導，但後來又發現有些業者並非連鎖店，後續才又通知這些業者。而彰化縣實施新制後，今年十個月來也少用3750萬個塑膠杯，不過多數店家也只是把塑膠杯改成紙杯，最釜底抽薪就是民眾自己帶杯子裝，才能達到真正減少垃圾。

許雅琳說，她只是希望提醒環保局不管是垃圾減量或禁用塑膠杯都應提前宣導，很多減塑的工作彰化縣也能走在前面，例如還有超市非常大量的使用塑膠容器、保麗龍套袋等包裝蔬果，一顆梨子就要用一個塑膠容器，消費者帶回家也是馬上變垃圾，環保局是否能輔導各超市在賣場設回收平台，消費者結完帳，立即把這些容器放回收區，讓業者可重複使用，避免製造大量塑膠垃圾，希望彰化能領先其他縣市來推動。