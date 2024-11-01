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彰化10個月減用3750萬個塑膠杯 環保局籲民眾自己帶杯更環保

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
縣議員許雅琳今天在縣議會質詢時雖肯定環保局推動垃圾減量的執行力，但仍提醒應提早宣導，以免民眾無所適從。圖／翻攝自彰化縣議會直播網
縣議員許雅琳今天在縣議會質詢時雖肯定環保局推動垃圾減量的執行力，但仍提醒應提早宣導，以免民眾無所適從。圖／翻攝自彰化縣議會直播網

為了促進永續環境，彰化縣環保局加強執行垃圾分類、配合中央實施禁用塑膠杯，讓垃圾進場量比去年同期大幅減少23%，10個月來也少用3750萬個塑膠杯，不過議員許雅琳說，環保局在執行新政策時應提前加強宣導，以免民眾無所適從，至今仍有許多民眾搞不懂哪些垃圾可回收。

許雅琳今天在縣議會質詢時表示，環保局今年7月起加強推動強制分類、破袋稽查和退運機制後，的確明顯收到垃圾減量效果，一個月內就大幅減少5千多公噸垃圾，減量高達近23%，但實施初期，許多民眾都搞不清楚蛋殼、雞骨、蚵殼、榴槤殼、落葉等到底要不要回收，又怕丟錯了，被拒收，其實環保局應提早宣傳，給民眾更精確的資訊，也能避免造成民眾和清潔隊員發生糾紛，減少清潔隊員的負擔。

而今年一月起環境部也公告飲料店禁用一次性塑膠杯，許雅琳說，但縣內店家卻反映收到這訊息太晚，已進貨很多塑膠杯，為何621家在實施前9個月就知道，但有400多家業者前3個月才知，而來不及因對。

環保局長江培根說，垃圾分類新制有提早請各鄉鎮公所要宣導，由於執行後，民眾仍有很多疑問，環保局才會再製作補充表格上網說明，讓民眾更清楚。

江培根說，至於飲料店禁用塑膠杯，一開始是邀請連鎖茶飲店來說明宣導，但後來又發現有些業者並非連鎖店，後續才又通知這些業者。而彰化縣實施新制後，今年十個月來也少用3750萬個塑膠杯，不過多數店家也只是把塑膠杯改成紙杯，最釜底抽薪就是民眾自己帶杯子裝，才能達到真正減少垃圾。

許雅琳說，她只是希望提醒環保局不管是垃圾減量或禁用塑膠杯都應提前宣導，很多減塑的工作彰化縣也能走在前面，例如還有超市非常大量的使用塑膠容器、保麗龍套袋等包裝蔬果，一顆梨子就要用一個塑膠容器，消費者帶回家也是馬上變垃圾，環保局是否能輔導各超市在賣場設回收平台，消費者結完帳，立即把這些容器放回收區，讓業者可重複使用，避免製造大量塑膠垃圾，希望彰化能領先其他縣市來推動。

環保局長

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