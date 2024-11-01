第23屆台中市金手獎頒獎 20家中小企業獲表揚

台中市金手獎今天舉辦頒獎典禮，今年共表揚20家中小企業，台中市長盧秀燕會中表示，即使製造業當前面臨困難與挑戰，今年獲獎企業仍能獲利、無虧損，更根留台中，提升城市整體競爭力。

第23屆金手獎頒獎典禮今天在台中市府集會堂舉辦，盧秀燕、國民黨籍立委楊瓊瓔、台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊與台中市金手獎得獎廠商協進會理事長白政忠等人皆出席。

盧秀燕會中表示，中市府23年前創辦由地方政府舉辦的經濟獎項，多年來已選出411家「隱形冠軍」，即使製造業當前面臨困難與挑戰，今年脫穎而出的企業仍能獲利、無虧損，在創新研發及產業競爭力做出傑出貢獻，更根留台中，提升城市整體競爭力。

黃于珊說明，今年金手獎獲獎企業除工業製造業，建材業及食品業領域也表現亮眼，顯示出台中在各產業的創新能量。另外，有多家企業在培訓技職人才，及促進就業上展現出色表現，成為評審團的高度肯定對象。

白政忠指出，企業除面對全球市場的競爭壓力，也須積極應對環境保護、社會責任等各項挑戰，未來協進會將持續肩負責任，不僅在企業內部推動永續發展，還將為新一代年輕人才提供更多的機會和資源。