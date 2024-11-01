彰化多名議員促縣府定要全力完成火葬場 讓老有所終

彰化縣政府規劃要在芳苑鄉設火葬場，卻遭民眾反對，甚至鄰近二林鎮民還要罷免二林鎮長，不過今天縣議會總質詢多名議員莊陞漢、周君綾、張錦昆等人都肯定縣府規劃火葬場，並希望縣府一定要盡全力完成火葬場，且要加強前置作業，降低民眾反對聲浪。

莊陞漢說，根據資料顯示未來到2059年的死亡人數要比現在高1.6倍，一定會進入死大於生的時代，所以縣府要盡全力完成彰化火葬場，但如何減少民眾反彈得再努力。

彰化縣是全縣唯一沒有火葬場的縣市，周君綾說，畢竟生老病死是大家都得面對的問題，所以殯葬設施是否有足夠的數量與良好品質非常重要，才能讓大家在人生最後道路更有尊嚴，除了火葬場，縣府也得盤點縣內各鄉鎮市包括各式禮儀廳、生命會館，數量是否足夠？營運是否合法等？

莊陞漢和周君綾均要求縣府對於各鄉鎮市殯葬禮儀設施包括禮儀廳、生命會館的建管、用地、營運規定都應提早規劃輔導，如有不合規定者，也應能加強輔導或退場。

議員張錦昆說，彰化有需要設火葬場，否則縣民到外縣市火葬場都被收二倍錢，也成為二等公民，還得大清早5 點就準備辦告別式，否則到外縣市若當天排不到，還要再排二天。

張錦昆說，彰化火葬場已經說了廿年一直沒辦法完成，幸好縣長王惠美團隊有心繼續推動，要讓老有所終，且九成民眾都贊成，但大家也都是「不要設我家旁」的心態，民代如果不反對，下一次落選的就是自己，但彰化絕對有需要火葬場，要成功一定要提前做好前置說明宣導作業，讓縣民知道現在要做的是最好的、最先進的設施，減少阻力，才能順利推動。

民政處長曾金來表示，要設禮儀廳一定要合法申請的土地，但目前的確有私人在殯儀館前設小型禮儀廳，縣府可稽查禮儀廳各項設施是否符合規定，如果不符合規定也可裁罰。