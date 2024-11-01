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康芮颱風未對溪頭造成損害 園區恢復舊觀挑戰200萬人次
康芮颱風過去48小時為溪頭帶來188公釐的雨量，雖未對園區造成災情，但滿地的落葉正在加強清理中，希望能盡快恢復舊觀，繼去年順利突破200萬入園人次後，再次達標成為全台最受歡迎的森林遊樂園區。
交通部觀光署日前公布，2024年1至8月國內累積造訪人數最多的森林遊樂區，截至今天為止，溪頭自然教育園區已累積入園人數達163萬1577人次，台大實驗林管處統計每日入園人數，表示去年是在12月底前突破200萬人次大關，今天受颱風後影響，雖然只有201人入園，但仍是有機會再度挑戰200萬達標。
遊客表示，溪頭擁有豐富的森林自然生態，不僅擁有最飽滿的芬多精，根據觀光署日前公布最新遊憩地點統計數字，在台灣「森林遊樂園」的類別當中，南投的「溪頭教育園區」因城鄉交通便利，各種山林步道完整，成為國人最愛的森林園區，甚至遙遙領先第二名的阿里山。第三名至第五名分別是位於宜蘭太平山國家森林遊樂區、新北三峽滿月圓國家森林遊樂區，和桃園東眼山國家遊樂區。
溪頭營林區指出，隨著中部氣候穩定，目前每日入園人數已回復到疫情前水準，加上每日入園人數約在5000至6000人，最後兩個月，預估有機會再次突破200萬大關；所幸這次康芮颱風未如前凱米、山陀兒颱風對園區帶來的災情損害，今天恢復開園後，已迅速清除滿地的樹枝落葉。
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