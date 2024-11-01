不忍了！ 彰化反火葬場自救會今起叩人 至少8遊覽車赴府會

彰化縣二林鎮趙甲里串連同鎮的頂厝、芳苑鄉王功的居民，發動「叩人」搭遊覽車到縣政府要求撤案，並抨擊彰化縣沒訂定回饋地方自治條例，縣政府先畫大餅，「蓋了就是他的」；縣政府表示，地方傳言未經求證，縣府正研議自治條例。

縣政府在芳苑鄉草湖村、彰化監獄斜對面的縣有地規劃興建火葬場，引起與草湖村相鄰的二林鎮趙甲里與頂厝里不滿，趙甲里首先發難舉辦自救說明會，又進一步發動罷免鎮長，明（2）日將進行連署，預計6日招滿至少8輛遊覽車的人數到縣政府要求撤案、到縣議會陳情。

搭車縣政府的行動訴求「我是人，我要根！我不要把二林、芳苑故鄉賣給火葬場」提出三個「傳說」並逐一駁斥。第一個傳說是縣政府說會給當地民眾優惠，駁斥指出「當你走的時候，子孫才能省到（不到1萬元）」且稱子孫可能因火葬場汙染罹癌，「可能比你早走，或被逼離鄉。」

第二個傳說是火葬場營運後，縣政府每年都會發錢。駁斥內容稱彰化縣沒火葬場回饋地方自治條例，先蓋大餅，「蓋了就是他的」。第三個傳說是台中、新北、新營的火葬場回饋金，一年最多230元。結論是「海口人沒錢，但有志氣；別想用錢逼我們燒你們的屍體。」

縣政府指出，經評估，彰化縣火葬場選址地點是各方案中最合適，縣政府已研議自治條例回饋地方，也會用最新環保設施及最嚴格環保檢測標準，不像外傳的汙染健康。