溪頭之旅很夯！彰化秀水、福興終於有客運直達服務了

彰化縣的溪頭公車路線非常夯，不少民眾都早早就去排隊候車，因此彰化縣政府再爭取多開設第7條客運到溪頭路線，員客的23路公車即日起從彰化市發車，行經秀水鄉及福興鄉後到溪頭，許多民眾得知後說，「終於等到了」。

客運溪頭路線非常受長青族歡迎，原本營運的包括有9路公車「彰化火車站到溪頭」、9路A「鹿港到彰化火車站、溪頭」、9路B「和美鎮公所經彰化火車站到溪頭」、10路「員林轉運站到溪頭」、10路A「溪湖經員林轉運站到溪頭」及15路「二林到溪頭」經常供不應求，搭乘率高達九成以上。

彰化縣府交通處長林漢斌說，為滿足彰化縣民號到溪頭風景區的旅運需求，及擴大公車服務範圍，縣府協調客運公司再新闢市區客運23路公車「彰化到溪頭」路線，即日起由員林客運開始營運，是彰化縣第一條服務秀水鄉及福興鄉至溪頭的市區客運路線，。