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溪頭之旅很夯！彰化秀水、福興終於有客運直達服務了
彰化縣的溪頭公車路線非常夯，不少民眾都早早就去排隊候車，因此彰化縣政府再爭取多開設第7條客運到溪頭路線，員客的23路公車即日起從彰化市發車，行經秀水鄉及福興鄉後到溪頭，許多民眾得知後說，「終於等到了」。
客運溪頭路線非常受長青族歡迎，原本營運的包括有9路公車「彰化火車站到溪頭」、9路A「鹿港到彰化火車站、溪頭」、9路B「和美鎮公所經彰化火車站到溪頭」、10路「員林轉運站到溪頭」、10路A「溪湖經員林轉運站到溪頭」及15路「二林到溪頭」經常供不應求，搭乘率高達九成以上。
彰化縣府交通處長林漢斌說，為滿足彰化縣民號到溪頭風景區的旅運需求，及擴大公車服務範圍，縣府協調客運公司再新闢市區客運23路公車「彰化到溪頭」路線，即日起由員林客運開始營運，是彰化縣第一條服務秀水鄉及福興鄉至溪頭的市區客運路線，。
23路公車由員客在彰化站發車，行駛台19線彰水路途經秀水鄉及福興鄉載客後，再行駛台76線及國道3號至溪頭風景區，全長75.7公里，行車時間約90分鐘。沿途停靠員客彰化站、正德高中(下莿桐腳)、秀水高工、福興工業區、車籠埔斷層保存園區、竹山工業區、初鄉、鹿彰、廣興、內湖、溪頭。每周一至每周五上午7點50分於員客彰化站發車，回程下午2點10分於溪頭發車。
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