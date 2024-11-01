車主注意！台中太平、北屯這8路段 今起路邊停車收費

台中市交通局停車管理處公告，今天上午8時起，太平及北屯區包括祥順路等8條路段，路邊汽車停車格停車收費。在地居民有的認為使用者付費，車位比較好找，也有的尋覓不用收費的路段。

市府停管處公告，今天早上8點起太平區停車收費路段為，祥順路1段（東平路至新平路2段）、祥順路1段（溪州路至新平路3段）、環太東路（大源十八街至環太東路456號），收費時段上午8時至下午6時，費率為每小時20元。