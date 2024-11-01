獨／戰鼓隊學生掉鼓棒 盧秀燕撿起送回貼心之舉被看見

台中市清水國中行健樓拆除重建，今天舉行57周年校慶和新大樓落成啟用典禮，市長盧秀燕等人到場，宜寧高中戰鼓表演過程，一名學生賣力表演時掉了鼓棒，掉在盧秀燕面前，她立即撿起送回給學生，貼心之舉多人看見。

台中市清水國中行健樓拆除重建，市府以1億6千多萬元打造全新風貌的教學大樓，今天舉行57周年校慶運動會暨落成啟用典禮，市長盧秀燕和多位地方民代等人共同主持。

盧秀燕表示，台中教育優先，拆除老舊校舍是重點工作，讓師生擁有安全舒適的多元教學環境，提升國民素質，打造美好台中。

盧秀燕說，她特別重視教育，台中市教育預算占市府總預算比最高，也是六都第一，部分學校的校舍老舊，有使用安全上的疑慮，市府積極向中央爭取經費，也自籌經費來促成拆除重建工程，計投入30億元協助21校拆除重建27棟校舍；還有「給孩子一個禮堂」及「可調式課桌椅」的計畫也持續進行中，希望給孩子們良好的教育環境。

台中市教育局表示，清水國中原校舍設施設備已老舊，有使用安全上疑慮，市府積極向中央爭取經費，也自籌經費促成拆除重建工作，重建工程經費1億6882萬餘元為一般性補助款由市府編列預算執行。

重建的行健樓為4層樓建物，普通教室、行政辦公室及視聽教室共24間教室，建築師融入在地自然田園元素及綠建築理念，顏色多彩繽紛，有稻田綠、韭菜黃、蘿蔔白、晚霞紅及泥牆灰等，營造生活環境與校園的情感認同，提供現代化教學場域，與方便舒適的空間，營造溫馨校園，讓教師教學與學生學習都提升品質。

清水國中校長曾育宗表示，感謝市政府及教育局的支持、地方人士的關心、民意代表的協助，讓新校舍順利竣工落成啟用，也期許新校舍為清水國中注入全新生命活力，提供優質良好的學習環境。