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連接台61線與塭仔漁港 彰濱慶安水道將打造景觀橋

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化縣政府將動用1億元，在彰濱工業區線西區慶安水道打造長達165公尺的景觀橋，連結台61線到塭仔漁港，預定2026年完工。圖為示意圖。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府將動用1億元，在彰濱工業區線西區慶安水道打造長達165公尺的景觀橋，連結台61線到塭仔漁港，預定2026年完工。圖為示意圖。圖／彰化縣政府提供

繼彰化芳苑王功漁港「王者之弓」跨港景觀橋後，彰化縣政府將動用1億元，在彰濱工業區線西區慶安水道打造長達165公尺的景觀橋，連接台61線與塭仔漁港，供自行車及行人使用，目前已發包，預定2026年完工，可串連塭仔港及周邊特色景點。

彰濱工業區伸港、線西區間的慶安水道，經縣府開闢為「彰濱水樂園」，供民眾暑期體驗SUP、獨木舟、水上自行車等運動，沿岸又有「白色海豚屋」美名的彰化自然生態教育中心，加上已啟用的「嬉濱海豚公園」，近年來已成為彰化縣發展西北角旅遊的熱門景點。

為了呈現慶安水道夜晚的新風貌，縣府並辦理「白色海豚屋」及慶安水道周邊整體光環境改善計畫，10月27日晚間由縣長王惠美主持啟用儀式，讓「白色海豚屋」以春夏秋冬四個季節，做不同顏色變換，希望營造遊憩區夜間美景，帶動更多觀光人潮及經濟效益。

不過，目前慶安水道兩側多經由線工路慶安橋連接，卻因車流量大，且多為大型車輛，對自行車較不友善，縣府因此規畫自慶安水道遊憩自行車道南側端點建置景觀跨橋，連結至對岸的塭仔漁港，提供自行車及行人使用。

縣府城市暨觀光發展處表示，慶安水道景觀橋採用S形的線型設計，概念來自漁船後方水波浪紋意象，象徵漁民出入平安，魚貨豐收；景觀橋規畫有休憩廣場、釣魚平台及賞景平台等設施，增加自行車騎乘及攬景的樂趣。

海豚 自行車

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1億打造彰濱慶安水道景觀橋 連接台61線與塭仔漁港

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