社區空汙糾紛多 違者最高罰10萬

台中市社區大樓上萬棟，社區糾紛不少，有人在自家透天頂樓烤肉，熏得隔鄰社區住戶吃不消，也有在社區門口抽菸，保全員勸不聽起衝突，鬧上法院。中市都發局指出，社區可訂定公約，具法律效力；另違反空汙法，最高可罰10萬。

中市議員楊大鋐常接獲投訴，西屯區有大樓公告，勸住戶不要在自家浴室抽菸，透過連通的管道間，煙霧彌漫到同棟住宅，管委會介入無效，只能貼公告勸導。

吳小姐說，社區同棟居民在陽台抽菸，菸味向上飄，熏得受不了，向管委會投訴，區權會討論後，因抓不到抽菸的人，最後訂定社區公約，在中庭角落設吸菸區。

桃園市公寓大廈爭議事件調處委員會委員陳世鴻說，烤肉或抽菸的行為可能影響居住品質，可訂定社區公約規範，若訂罰款也不能違反比例原則；住家陽台、透天厝頂樓雖是住戶專有，也不能違反社區公約，若未定公約恐難拘束。

中市都發局住宅處表示，公寓大廈的大廳、中庭、樓梯間或公共廁所等，並非菸害防制法規定的全面禁菸場所，可依據公寓大廈管理條例，由管委會召開區權會，在公約中禁止在公共區域抽菸；社區公約經區權會通過，具法律效力，但不能凌駕或牴觸法令等，若住戶不服規約，可送法院裁處。

中市衛生局說明，住戶如在私人住宅內抽菸，不屬法定禁菸場所，難以菸害防治法規範；社區二手菸害，可請管委會與吸菸住戶協調，到戶外空曠處吸菸，若無法改善，可向法制局申請諮詢服務。

中市環保局說，社區住戶在住家烤肉、燒金紙等，影響其他人，可依社區公約處理；屢勸不聽可依公寓大廈管理條例送主管機關處置，也可打公害陳情專線0800-066-666，獲報後將前往稽查，若確實違反空汙法，可處1200元至10萬元罰鍰。