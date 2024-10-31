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颱風天休館竟傳溺水！28歲男潛水溺斃 中市府說話了

聯合報／ 記者趙容萱陳宏睿／台中即時報導
台中市北屯區一間高中的游泳池今天傳出泳客溺水，送醫不治。示意圖／ingimage
台中市北屯區一間高中的游泳池今天傳出泳客溺水，送醫不治。示意圖／ingimage

康芮颱風來襲，台中市游泳訓練中心休館，28歲洪姓男子入內練習潛水不幸溺斃。教育局晚間說明，有關休館仍開放潛水團體使用、發生溺斃重大事件，已請東山高中針對違約事件，在上班日盡速依委外促參契約辦理。

台中市消防局今天下午3時許獲報，北屯區一所高中的游泳池傳出，一名自由潛水泳客疑溺水，救護車到場後，男子已無生命跡象，經送往慈濟醫院後，仍宣告不治。

教育局說明，台中市游泳訓練中心由東山高中委託展望運動公司，依市府宣布今天停班停課，因此休館一天。洪男是一個潛水訓練團成員，該潛水訓練團從今年3月起，向游泳訓練中心簽訂借用場地契約，每次借用約2至4小時，今天因比賽在即，請求泳訓中心協助開放供練習。

教育局查出，這個潛水訓練團今天借用時間為下午2時至4時，泳訓中心2名人員值班，練習時間由潛水教練獨立授課管理，事發原因由警方調查釐清中。今日事故由該潛水團隊成員發現溺水後，泳訓中心立刻提供純氧、AED，並持續關心協助家屬。

教育局說明，有關今天事件颱風天休館仍開放該潛水團體使用、發生意外溺水死亡重大事件，已請東山高中針對違約事件，於上班日盡速依委外促參契約辦理。

康芮颱風

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