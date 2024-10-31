南投垃圾焚化爐最快6年完工 屆時垃圾暴增到50萬公噸

南投縣垃圾焚化爐選址評選，名間鄉新民村為最符合條件地點，引起名間鄉民連署反彈。南投縣環保局透露，南投縣垃圾堆量已達25晚公噸，垃圾焚化爐最快6年完工，屆時垃圾堆積量超過50萬公噸，縣府將嚴格監督，盼焚化爐如期完成，化解垃圾爆量危機。

南投縣議員吳棋楠指出，縣府焚化爐評選6處地點，除了新民村外，其餘5處地點只是陪榜。他依照縣府條件，也找出4處適合興建地點，要求縣府納入選址參考。他說，名間鄉是國內最大茶葉產區，主要農作物還有稻米、山藥、火龍果，興建焚化爐後排放物可能汙染農作物，縣府需提出完善環評報告。

縣議員沈夙崢認為，垃圾焚化爐採用BOT興建，以後營運一旦出現汙染，縣府難以監督管控，他要求成立公正的第三方監督平台，讓全民一起來監督。她說，南崗工業區在雨天常出現廢水、臭味，但通報環保局很少找到汙染源、有效控制，民眾對焚化爐很有疑慮，縣府在規格、管控在興建前應讓議會、縣民知道。她也認為，南投焚化爐要處理民生垃圾、是否也會處理事業廢棄物。

環保局長李易書說，焚化爐未來以民生垃圾為優先，也會處理事業廢棄物讓利給業者，業者才有意願投資，未來南投垃圾堆積量將超過50萬公噸，焚化爐完工後，會先優先處理南投民生垃圾，部分處理事業廢棄物，但範圍會限制為南投縣旅館、餐廳的事業廢棄物。

國內24座垃圾焚化爐，都採都採BOT興建營運，減少縣府投資成本，也可引進最新技術，縣府也會與廠商訂定契約，依約監督營運，國內也有8座焚化廠是蓋在農地上，附近農作物並不受影響。

李易書說，焚化爐初步規畫每日處理量為7百噸，除了汙水零排放，也會依環境部修訂中的焚化爐汙染物排放標準，訂出最嚴格規範。