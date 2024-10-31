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康芮颱風來襲風好大 東大女學生留校躲颱風
康芮颱風來襲，台中整晚強風，很多台中人覺得這次放颱風假「很有感」。東海大學多數女宿學生留寢室躲颱風，總務長許和捷今天駐守，宿舍區即時回報安全情形，校園內樹多，多處中型樹枝掉落已迅速清理。
東海大學說，康芮颱風挾強風豪雨來襲，東海大學保障師生安全，迅速啟動防災應變措施，宿舍區即時回報安全情形，顯現學校強化危機管理的承諾。
東大創藝學院院長兼總務長許和捷今留守東海，親自巡視監督，隨時以滾動式管理調派人力，適時應變與重建工作，確保師生安全。
校方說明，今上午8時40分回報狀況，東大第一教學區男生宿舍，宿管戴上安全帽巡視宿舍一圈，雖風勢強勁但未見大型樹枝倒塌，整體狀況平安穩定。第一教學區女生宿舍，多處中型樹枝因強風掉落，已迅速清理，確保道路暢通，包括辦公室至7棟、6棟曬衣場、8棟樓前、以及5號門垃圾場前。
校方說，22棟2樓樓梯對面外牆外的鐵製電線壓盒受風影響半掀，經檢查無即時掉落風險，並已填報修繕。多數女宿學生皆留在寢室內避風，整體情況安全。
學務長龍鳳娣強調，將持續密切關注颱風最新動態，依照氣象署警報，適時調整防災措施，確保學生在校期間的安全。
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