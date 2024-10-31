快訊

MLB／洋基疲累牛棚擋不住 道奇2支高飛犧牲打再逆轉7：6

康芮來勢洶洶！ 北捷文湖線、淡水線等高架路段停駛

當心中年肥胖！你的身形和年齡同時增長？做好4件事保持健康體重

聽新聞
0:00 / 0:00

康芮颱風來襲風好大 東大女學生留校躲颱風

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
東大總務長許和捷今留守東海，親自巡視監督，確保師生安全。圖／校方提供
東大總務長許和捷今留守東海，親自巡視監督，確保師生安全。圖／校方提供

康芮颱風來襲，台中整晚強風，很多台中人覺得這次放颱風假「很有感」。東海大學多數女宿學生留寢室躲颱風，總務長許和捷今天駐守，宿舍區即時回報安全情形，校園內樹多，多處中型樹枝掉落已迅速清理。

東海大學說，康芮颱風挾強風豪雨來襲，東海大學保障師生安全，迅速啟動防災應變措施，宿舍區即時回報安全情形，顯現學校強化危機管理的承諾。

東大創藝學院院長兼總務長許和捷今留守東海，親自巡視監督，隨時以滾動式管理調派人力，適時應變與重建工作，確保師生安全。

校方說明，今上午8時40分回報狀況，東大第一教學區男生宿舍，宿管戴上安全帽巡視宿舍一圈，雖風勢強勁但未見大型樹枝倒塌，整體狀況平安穩定。第一教學區女生宿舍，多處中型樹枝因強風掉落，已迅速清理，確保道路暢通，包括辦公室至7棟、6棟曬衣場、8棟樓前、以及5號門垃圾場前。

校方說，22棟2樓樓梯對面外牆外的鐵製電線壓盒受風影響半掀，經檢查無即時掉落風險，並已填報修繕。多數女宿學生皆留在寢室內避風，整體情況安全。

學務長龍鳳娣強調，將持續密切關注颱風最新動態，依照氣象署警報，適時調整防災措施，確保學生在校期間的安全。

東大總務長許和捷今留守東海，親自巡視監督，確保師生安全。圖／校方提供
東大總務長許和捷今留守東海，親自巡視監督，確保師生安全。圖／校方提供
康芮颱風來襲，東海大學回報，女生宿舍荃園狀況平安，超商正常營運。圖／校方提供
康芮颱風來襲，東海大學回報，女生宿舍荃園狀況平安，超商正常營運。圖／校方提供
康芮颱風來襲，東海大學回報，女生宿舍荃園狀況平安，超商正常營運。圖／校方提供
康芮颱風來襲，東海大學回報，女生宿舍荃園狀況平安，超商正常營運。圖／校方提供
東大總務長許和捷今留守東海，親自巡視監督，確保師生安全。圖／校方提供
東大總務長許和捷今留守東海，親自巡視監督，確保師生安全。圖／校方提供

宿舍 康芮颱風 東海大學

延伸閱讀

網對比山陀兒颱風：大眼颱康芮結構、颱風眼都更清晰

康芮颱風眼摸到蘭嶼、將通過綠島 粉專：南側眼牆兇殘肥厚

韓團Stray Kids遇颱風延期！粉絲急哭：車票、住宿泡湯

康芮颱風來襲 墾丁國家公園封園 屏東來義撤離124人

相關新聞

康芮颱風來襲風好大 東大女學生留校躲颱風

康芮颱風來襲，台中整晚強風，很多台中人覺得這次放颱風假「很有感」。東海大學多數女宿學生留寢室躲颱風，總務長許和捷今天駐守...

整晚強風樹倒路桿倒 台中人：這次颱風假很有感

康芮強颱來襲，台中地區整晚強風樹倒，也有路桿被風吹倒，許多台中人徹夜難眠，說這次放颱風假很有感，不敢外出。

彰化自來水工程頻爆管、出包

自來水公司今年在彰化縣多次出狀況，「鳥嘴潭人工湖新送水管工程」在北斗與花壇等地爆管，員林汰換管線時也挖破瓦斯管線引發氣爆...

立委爭取台中港務大樓改建 交長力挺

立法院交通委員會昨到台中港務分公司考察，民進黨立委爭取台中捷運藍線B1站與舊港務大樓共同開發，原地重建新港務大樓，爭取增...

中火二期增氣環評過關！台中市政府批：開環評惡例

環境部中火二期新建燃氣機組計畫環評通過，對此。台中市環保局長陳宏益說，環評結果開環評空白承諾，台電對於減汙減煤及溫室氣體...

南台中家扶歲末送暖「缺很大」 心願禮物缺700份、愛心市集缺50家

南台中家扶中心啟動歲末送暖專案，邀請外界挹注資源，由家扶統一採購「心願禮物」電鍋、微波爐或購物券，三擇一贈給扶助家庭，讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。