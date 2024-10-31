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整晚強風樹倒路桿倒 台中人：這次颱風假很有感
康芮強颱來襲，台中地區整晚強風樹倒，也有路桿被風吹倒，許多台中人徹夜難眠，說這次放颱風假很有感，不敢外出。
一名台中人在臉書分享說，台中前幾次放颱風假，風雨無感，這次真的很有感，沒事少出門；台中海線地區民眾紛紛留言說，海線的風還要大幾倍，風聲呼呼叫，整晚不敢睡。
有熱心民眾在臉書我愛大甲2提醒，今天早上經過大甲區甲南路橋和臨港路口，發現路桿被強風吹倒，警察已到現場指揮交通，提醒大家注意安全。
另有民眾提醒，台中市清水警分局沙鹿分駐所前公園小路有樹倒，影響交通；后里馬場路也有樹倒，昨晚被強風吹倒。
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