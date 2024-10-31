彰化自來水工程頻爆管、出包

自來水公司今年在彰化縣多次出狀況，「鳥嘴潭人工湖新送水管工程」在北斗與花壇等地爆管，員林汰換管線時也挖破瓦斯管線引發氣爆，燒傷4人；多位議員要求縣府督促改善。縣府表示，公路總局已開罰，並要求未來施工路口淨空管制。

彰化縣議員劉惠娟、鄭俊雄等人最近在縣政總質詢時指出，自來水公司狀況連連，要求縣政府加強要求工安。鄭俊雄說，水公司的工安一定有問題，也讓人車曝露在危險中。

包含本月11日在花壇中山路進行「鳥嘴潭人工湖新送水管工程」，壓力測試時爆管，道路分隔島炸出大洞，道路隆起；今年7月在北斗與田尾交界處，試水發生水管爆裂，土石被沖上馬路，影響通行。3月在員林中山南路汰換管線工程，挖破瓦斯管線，氣爆燒傷4名工人。

彰化縣府工務處代理處長林孟弘說，台水檢討工程SOP沒做好，已被裁罰6萬，被要求未來施工須做好道路淨空等相關措施。

自來水公司中區工程處副處長陳永彬說，已要求廠商落實澆置管線固定台，在相對高點設排氣閥，確保試水安全，若試水時也會在現場立牌公告並封閉車道管制，對向路段採調撥車道單線雙向通行。