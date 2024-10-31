立委爭取台中港務大樓改建 交長力挺

立法院交通委員會昨到台中港務分公司考察，民進黨立委爭取台中捷運藍線B1站與舊港務大樓共同開發，原地重建新港務大樓，爭取增加更多郵輪班次。交通部長陳世凱表示支持改建，港務公司正辦理可行性評估期中報告。

立委蔡其昌表示，港務公司的海港大樓在捷運藍線場站旁，原地重建，可增設商業及辦公空間，增加捷運運量，帶動海線整體發展。蔡其昌說，台中港絕對有潛力發展郵輪，請各機關全力招商，設法邀國際業者停靠。

交通部長陳世凱表示，支持港務大樓重建案，但要求各單位務必有更廣泛的創意與想法，港務公司正辦理可行性評估期中報告，並持續跟產權人溝通。

台中港務公司表示，台中港務大樓新建案，預計打造軌道經濟下的海港新生活廣場，規畫總樓地板面積4萬3000坪，總投資金額約126到130億元。

交通委員會另訪視台中國際機場，立委何欣純說，台中國際機場包機常傳不明原因取消航班，對旅行業者很困擾，包機即事先售票，不明原因取消會造成惡性循環，對中台灣的旅遊觀光是一大傷害。

先前傳虎航退出台中一事，虎航出席代表說明，現階段仍把台中當重點發展，但冬季班表在日方有程序問題未准許，公司目標放在2025年夏季班表，明年夏天就可看到虎航增加航線丶班次。

交通部民航局表示，疫情後台中航點已達10處，超越疫情前，包含日韓、越南、港澳兩岸等，持續新闢航點，明年目標要達15處國際航點，包含航廈擴建都在規畫，強化航空產業經營環境。