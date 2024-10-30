陳家小妹妹一路好走 彰化縣長王惠美今晚到陳家慰問致哀

彰化縣陳姓3姊弟2月22日在伸港美港公路與建國路口挨撞命危，姊姊已於9月5日不治，妹妹則在昨晚宣告死亡。彰化縣長王惠美今晚前往陳家慰問家屬，並指示社會處全力予以協助後事，也祈願小妺妹一路好走。

在漢銘基督教醫院治療的陳家妹妹，昏迷指數一直維持3，沒有起色，在搶救252天以後，昨晚9時因敗血性休克、心衰竭、肺炎，宣告不治。

縣長王惠美接獲知後，相當不捨，先派社工前往案家關心家屬，並在今晚到陳家中進行慰問，並指派社會處全力予以協助。