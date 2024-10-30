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陳家小妹妹一路好走 彰化縣長王惠美今晚到陳家慰問致哀

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美（左）今晚到陳家小妹妹靈前致哀，並慰問她的祖父。圖／縣府提供
彰化縣長王惠美（左）今晚到陳家小妹妹靈前致哀，並慰問她的祖父。圖／縣府提供

彰化縣陳姓3姊弟2月22日在伸港美港公路與建國路口挨撞命危，姊姊已於9月5日不治，妹妹則在昨晚宣告死亡。彰化縣長王惠美今晚前往陳家慰問家屬，並指示社會處全力予以協助後事，也祈願小妺妹一路好走。

在漢銘基督教醫院治療的陳家妹妹，昏迷指數一直維持3，沒有起色，在搶救252天以後，昨晚9時因敗血性休克、心衰竭、肺炎，宣告不治。

縣長王惠美接獲知後，相當不捨，先派社工前往案家關心家屬，並在今晚到陳家中進行慰問，並指派社會處全力予以協助。

社會處表示，車禍發生迄今，社工一直陪伴家屬，提供法律諮詢及二姊妹醫療照顧，連結學校關懷輔導陳小弟與課後照顧，並將各界1千萬元捐款成立信託專戶，提供教養、醫療、生活所需及二姊喪葬費用，希望陪伴家屬早日走出傷痛。

彰化縣長王惠美（右）今晚到陳家小妹妹靈前致哀，並慰問她的弟弟。圖／縣府提供
彰化縣長王惠美（右）今晚到陳家小妹妹靈前致哀，並慰問她的弟弟。圖／縣府提供

妹妹 社工

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