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中火二期增氣環評過關！台中市政府批：開環評惡例

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台電台中火力發電廠。記者趙容萱／攝影
台電台中火力發電廠。記者趙容萱／攝影

環境部中火二期新建燃氣機組計畫環評通過，對此。台中市環保局長陳宏益說，環評結果開環評空白承諾，台電對於減汙減煤及溫室氣體減量都沒有承諾數字，是開環評惡例。

環境部今天下午的環評大會審查台中電廠第二期新建燃氣機組計畫，歷經4個多小時審查後，雖然環保團體、立委與台中市政府都提出擴張天然氣機組使得總碳排不減反增，以及燃煤機組備用理由不足等疑慮，經環評委員討論後仍決議通過。

中火目前擁有燃煤1至10號機組，在新建燃氣機組一期、二期計畫後，共有6座燃氣機組，其裝置容量將成為全球最大火力電廠。

台電規畫中火將燃煤機組轉為緊急備用，改以燃氣機組上線，目前一期燃氣計畫，興建燃氣1號、2號燃氣複循環機組，燃煤1至4號機組在燃氣機組商轉後逐步轉為備用機組；燃氣二期計畫，將設置燃氣3號至6號機組後，燃煤5號至10號機組依序轉為緊急備用電力設施。

台中市環保局說明，市府立場有三，一為增氣一定減煤，「增氣減煤至少增一拆」。二為台電對於減煤報告書寫得不清不楚，台電必須落實環評專案小組結論，溫室氣體或空氣汙染排放量必須逐年減汙減排。三為中火又成為世界最大火力電廠，必須加速無煤中火。

中部環團質疑，中火假藉「以氣代煤，行擴廠之實」，10部燃煤機組加上未來6部燃氣機組，在燃煤機組未除疫情況下，將成為全世界最大火力發電廠，燃氣機組還是有碳排，中火還要暴增燃氣，減碳開倒車，環團沒辦法接受，且一旁就有中佳電力也是燃氣機組，應減半改為2部。

中火 台電 環評

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