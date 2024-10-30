南台中家扶歲末送暖「缺很大」 心願禮物缺700份、愛心市集缺50家

南台中家扶中心啟動歲末送暖專案，邀請外界挹注資源，由家扶統一採購「心願禮物」電鍋、微波爐或購物券，三擇一贈給扶助家庭，讓他們能夠好好吃飯，目前還缺700份，盼各伸界送愛心。

南台中家扶中心目前服務1050戶家庭，根據統計，其中有1/3是單親家庭，家長或是主要照顧者，以一己之力撐起整個家，逾七成的家庭月收入未達3萬元，薪水大半可能貢獻給租金，收入不豐，三餐難以溫飽，更沒有餘裕去汰換老舊電器。

家扶舉例，「阮媽媽」獨自照顧3名孩子，一家躋身在7坪大的空間，電鍋是重要的煮飯工具，「電鍋很安全方便，飯菜放進去，壓下去，等跳起來就好了。」

家扶人員說，家裡空間太小，沒有廚房，為避免孩子接觸火源，大多使用電鍋烹煮。由於使用頻繁，電鍋有點不堪負荷了，按鍵也不靈光，不知道是否已經加熱好。

孩子們都在發育期間，時常喊著肚子餓，小電鍋一直運作，卻來不及供應嗷嗷待哺的孩子，阮媽媽覺得好愧疚。

南台中家扶中心扶委會主委梁俊仁表示，每年社工調查，今年家庭的心願以電鍋、微波爐以及購物券為主，考量老舊電鍋耗能不環保，家扶囝仔自理加熱比較安全，而且如果有微波爐跟電鍋，就可以變換菜色，大人小孩營養均衡。

家扶中心鼓勵大眾認捐「心願禮物」，一份1700元，共需要1050份，關懷貧困或遭受不當對待的兒少及其家庭，至今缺700份。

另12月7日舉辦愛心市集義賣活動，在大仁國小與中山國中辦理，目標100攤愛心攤主，目前尚缺50攤，一攤捐款報名4000元，開立可抵稅之捐款收據。

愛心市集同步號召義賣物資，如有閒置的全新或九成新以上的廚房用具、家電以及兒少學習用具，例如兒童繪本、益智玩具、腳踏車、鍋碗、電熱水壺、吹風機等，都可以提供給家扶作義賣，即日起收受至11月6日截止，收件地址台中市西屯區甘肅路一段71號，需簽屬義賣同意書。

家扶邀請善心個人或公司社團，一起投入歲末送暖專案認捐心願禮物，亦或參與愛心市集活動、捐贈義賣物資，無論何種方式都能為貧困家庭實現心願，捐款3萬元以上成為贊助單位，5萬元以上為協辦單位，10萬元以上為合辦單位，20萬元以上為主辦單位。活動洽詢專線(04)2313-1234。

捐款管道：1. 線上捐款：https://donate.ccf.org.tw/market-url/GiftNR可選擇信用卡捐款、虛擬銀行轉帳或是line pay

2. 現金捐款：台中市西屯區甘肅路一段71號

服務時間星期一至星期六，上午8點至下午6點

3. 郵局劃撥捐款：劃撥帳號：00271335、戶名：南台中家扶中心、備註：心願禮物