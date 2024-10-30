議員批網紅拳賽一中街開打 中市府譴責扭曲拳擊運動

台中議員陳文政今天指出，日前一中街有人當街打起拳擊賽引發騷動，警方僅開罰新台幣500元，憂心非拳擊專業的網紅拳賽誤導民眾對正確運動認知，運動局對此表達嚴厲譴責。

台中市一中街日前街上出現2名男子打赤膊、帶著拳擊手套當街開打，在人潮眾多街上，2人站在路中間揮拳，引發騷動，旁人憂心被波及紛閃避。

國民黨台中市議員陳文政今天在市議會文教業務質詢上指出，民間有業者舉辦拳擊賽事，卻有參賽者為增加曝光與宣傳，在比賽前直接在一中街上開打，事後警方僅以「社會秩序維護法」開罰500元，引發外界對執法效果質疑。

陳文政表示，拳擊國手林郁婷在奧運場上奮戰奪下金牌，感動許多台灣人，也提升國內對拳擊運動的支持與推廣；但拳擊運動不應成為街頭鬥毆藉口，市府作為運動城市推手，應防止運動風氣被扭曲。

他說，類似賽事若因利益豐厚而持續增加，恐將誤導年輕人對拳擊運動認知，甚至助長暴力行為。

運動局代理局長游志祥表示，任何運動賽事都應在安全場地、專業規範下進行，主辦單位有責任保障選手安全、避免違法行為。

運動局事後也透過新聞稿表示，嚴厲譴責，對於民間某運動業者舉辦網紅拳賽，邀請非拳擊專業的網紅對打事件，已將具有正面技擊類拳擊運動扭曲為暴力行為，後續將持續宣導相關競賽安全知識。