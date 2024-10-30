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颱風康芮來襲 台中農民搶收甜柿雪梨、漁船回港

中央社／ 台中30日電

颱風康芮直撲台灣，現在正是甜柿、雪梨等收成季節，台中和平區梨山地區農民忙搶收，船隻也回港避風，高美濕地木棧道也在下午2時關閉。

颱風康芮來勢洶洶，國民黨台中市議員古秀英今天今天告訴媒體，現在正是甜柿、雪梨、蜜蘋果收成季節，颱風來襲農民憂心農損，全家總動員，好幾天前就趕忙採收，趕在颱風前將可以採收的蔬果趁早採收，整理好將水果運送下山。

台中市政府農業局表示，船隻已全數回港避風並停泊固定，總計686艘；高美野生動物保護區木棧道也在下午2時封閉，現場及入口處均拉設警示帶，民眾勿逗留儘速離開，颱風過後將再依應變中心通報開放。

中區養護工程分局透過文字稿表示，颱風康芮外圍環流預計入夜後開始影響梨山地區，台8線85公里處至110公里（梨山到大禹嶺）路段及台7甲線52公里至45公里（武陵到思源）路段，因0403地震及今年多次災害影響，目前邊坡災害風險甚高，不排除在30日夜間啟動預警性封閉作業。

梨山 野生動物保護區 颱風

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