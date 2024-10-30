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彰化3姊弟挨撞路口改善？彰化工務段：正辦理專案工程

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
3姊妹挨撞的彰化縣伸港鄉美港公路與建國路口，經公路局彰化工務段初步完成行穿線退縮、設置Z字行穿線、增設行人庇護島等優化設施。圖／賴清美提供
3姊妹挨撞的彰化縣伸港鄉美港公路與建國路口，經公路局彰化工務段初步完成行穿線退縮、設置Z字行穿線、增設行人庇護島等優化設施。圖／賴清美提供

彰化縣陳姓3姊弟2月22日在伸港美港公路與建國路口挨撞命危，姊姊已於9月5日不治，妹妹則在昨晚宣告死亡。對於肇事路口，交通部公路局彰化工務段表示正辦理改善，另行政院已核定美港公路高架化部分，目前仍由公路局規畫設計中。

此件車禍發生後，交通部公路局在車禍發生後的一周，2月29日邀專家學者在肇事路口會勘，採取行穿線退縮、設置Z字行穿線、增設行人庇護島等改善措施；3月11日當時的行政院長陳建仁，宣布核定美港公路高架化，即被認為與三姊弟挨撞有關。

在陳家妹妹昨晚不治後，彰化縣議員賴清美今天與彰化工務段長廖志彬到肇事路口現場勘察，發現改善工程歷經8個月，竟然還未改善完成，要求加快速度；至於美港公路高架化部分，賴清美說，美港公路沿途重車多，有必要盡速高架化，不能因為行政院長換人，就無疾而終。

公路局彰化工務段段長廖志彬說，此件車禍發生後，公路局即辦理優化路口設施，初步改善工程由開口約廠商先行施工，包括增設路口庇護島3處、設置Z字型行穿線3處、增設行人號誌燈6座、增設轉角人行道4處等皆已完成，目前正進行的是專案改善部分，辦理27個路口優化改善。

獲行政院核定的美港公路高架化部分，依行政院規畫，全長6.35公里，預估總經費167.84億元由中央全額負擔，預定2034年完工，高架後定位為快速公路，行駛時間將從目前20公分縮短為5分鐘。 但公路局表示，因經費龐大，目前仍在規設計中。

3姊妹挨撞的彰化縣伸港鄉美港公路與建國路口，經公路局彰化工務段初步完成行穿線退縮、設置Z字行穿線、增設行人庇護島等優化設施。圖／彰化工務段提供
3姊妹挨撞的彰化縣伸港鄉美港公路與建國路口，經公路局彰化工務段初步完成行穿線退縮、設置Z字行穿線、增設行人庇護島等優化設施。圖／彰化工務段提供
彰化縣議員賴清美（左）今天與交通部公路局彰化工務段段長廖志彬，前往3姊妹挨撞的伸港美港公路與建國路口勘察。圖／賴清美提供
彰化縣議員賴清美（左）今天與交通部公路局彰化工務段段長廖志彬，前往3姊妹挨撞的伸港美港公路與建國路口勘察。圖／賴清美提供

行政院 車禍

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