彰化自來水管線工程頻爆管出包 議員：無常不知何時會到？

自來水公司「鳥嘴潭人工湖新送水管工程」進行壓力測試等多次出狀況，在彰化縣北斗鎮與花壇鄉等都曾爆管，而在員林市也曾發生自來水管線汰換工程，不慎挖破瓦斯管線，引發氣爆，燒傷4名工人，多位議員要求縣府要督促自來水公司改善，縣府表示，公路總局已開罰水公司，並要求未來施工時都應做道路淨空等安全管制。

本月11日中午自來水公司在花壇鄉中山路進行「鳥嘴潭人工湖新送水管工程」做壓力測試而爆管，從道路分隔島像「炸出一個大洞」，道路也隆起，阻礙通行，讓民眾紛紛走避；而今年7月15夜間在北斗鎮與田尾鄉交界處中山路也是進行鳥嘴潭送水管工程試水時，發生水管爆裂，土石也被沖上馬路，影響通行。

而自來水公司今年3月在員林市中山南路進行管線汰換工程時，也不慎挖破瓦斯管線，引發氣爆，燒傷4名工人。

縣議員劉惠娟、鄭俊雄等人最近都在議會質詢時要求縣政府得再向自來水公司反映，應加強工程安全，否則民眾會惶惶難安。

劉惠娟說，「無常不知何時會到」，一定得加強工程安全措施；鄭俊雄說，自來水公司的工程已經出包2、3次，工安一定是有問題，也讓行經的人車曝露在危險中，請縣府要再向自來水公司反映要更嚴謹執行公共安全相關措施。

彰化縣府工務處代理處長林孟弘表示，事後自來水公司檢討的確工程的SOP沒做好，自來水公司已被裁罰6萬，並已要求未來施工時需做好道路淨空等相關管制措施。

自來水公司中區工程處副處長陳永彬表示，「鳥嘴潭人工湖新送水管工程」從2020年開始施工，送水管從南投草屯到彰化縣約85公里，目前已埋設約67公里，預計在2026年完工。目前正在施工路段包含彰化縣台一線、彰水路等路段，跨越彰化、花壇、員林、田尾、北斗、秀水、埔鹽、溪湖等各鄉鎮。