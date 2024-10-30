快訊

台中市民政顧問被爆推拿影片不雅 民政局：今已請辭作業中

巨虧171億 大陸最賺錢的地鐵神話破了

強颱康芮最新風雨預報出爐 全台僅1縣市風力未達停班停課標準

彰化火化場選址惹議 二林鎮長：應在靠海人煙稀少處

中央社／ 彰化30日電

彰化縣火化場將落腳芳苑鄉與二林鎮交界，有民眾不滿，擬發動罷免二林鎮長蔡詩傑；蔡詩傑今天2度聲明，主張縣府選址應在靠海、人煙稀少處，明天將開記者會進一步說明。

彰化縣政府擇定芳苑鄉草湖南段228-2地號土地進行火化場開發，土地面積9.51公頃，已完成遷葬，基地毗鄰芳苑鄉第一公墓，一旁正興建芳苑鄉第一殯儀館，縣府認為未來可形成殯葬一元化園區。

由於此基地鄰近二林鎮，引起許多鎮民不滿，甚至有網友在臉書（Facebook）成立「二林芳苑反火葬場自救會」社團，並發起罷免蔡詩傑行動，原本預計11月2日於圓和宮設罷免連署站，現因颱風延期；另外，當地里長、地方人士正籌組「反芳苑火葬場自救會」。

蔡詩傑今天發布聲明稿，指縣府擇定的基地雖在芳苑鄉，實際上卻更接近二林鎮市區，對鎮民影響巨大，這段時間他聽到很多鎮民心聲與擔憂，他認為興建火化場不應是強加於地方居民的恐慌。

蔡詩傑說，站在全盤考量立場，他提出2點主張，應調整火化場地點，選擇靠海及人煙稀少處，在影響最少前提下滿足多方需求；同時將各項火化場空污、噪音、交通、環境美化等資訊透明公開，讓大眾能獲取最完整資訊，而不只是聽取片面說詞。

蔡詩傑表示，感謝二林鎮民讓他第2任以同額競選方式服務家鄉，大家願意信任他，他也絕對不會背棄大家，身為二林鎮長，鎮民這麼多人反對，他一定遵照民意，與鎮民站在一起。

火葬場 罷免

延伸閱讀

轉角遇到「骷髏咖啡廳」！彰化網美咖啡廳變身 洗版IG「大型半身骷髏」嬌俏可愛 跑咖控快加清單

班班喝鮮奶彰化難實行 王惠美：先協助小校採購冰箱

「寧要監獄，不要地獄」二林串連芳苑 擴大反對興建彰化火葬場

因火化場遭發動罷免 二林鎮長：多數民意就是我立場

相關新聞

康芮颱風侵襲中市府護國旗 全市13000面全數降旗

強烈颱風康芮來襲，台中市政府為避免強風及豪雨損壞國旗，甚至影響行車及行人安全，台中市政府民政局今通報市府各機關及各區公所...

台中宣布颱風是否停班課時間？副市長：預計晚上10時後

強颱康芮加速逼近，氣象署預估最快今天下午全台納入陸警範圍，至於哪些縣市會放颱風假？中市副市長鄭照新答詢，中央9點最後通報...

台中市民政顧問被爆推拿影片不雅 民政局：今已請辭作業中

台中市議員施志昌爆，網路知名推拿師孫衛立，也是中市府民政顧問，竟在網路PO出他服務顧客時影片，加上噁心言論。民政局表示，...

彰化自來水管線工程頻爆管出包 議員：無常不知何時會到？

自來水公司「鳥嘴潭人工湖新送水管工程」進行壓力測試等多次出狀況，在彰化縣北斗鎮與花壇鄉等都曾爆管，而在員林市也曾發生自來...

「2024南投露營嘉年華」11/9國姓成功廣場登場

「更大、更多、更好玩」～2024南投露營嘉年華將再掀熱潮，11月9日在國姓鄉成功廣場熱鬧一整天，活動豐富多元，不僅串聯食宿遊購行，還引領低碳綠色旅遊潮。 南投縣府秘書長洪瑞智指出，南投縣擁有400

Al教育中市落後？議員批教局補助學校還不夠買付費軟體

生成式AI融入學習已是趨勢，台中市多位議員質疑教育局補助學校AI經費，各校僅13到20萬元不等，連付費版軟體都買不起。教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。