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強颱康芮來勢洶洶 台東宣布今晚6點後停班停課

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台中宣布颱風是否停班課時間？副市長：預計晚上10時後

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員詢問颱風停班停課訊息時機？副市長鄭照新說，預計晚上10點以後。記者陳秋雲／攝影
台中市議員詢問颱風停班停課訊息時機？副市長鄭照新說，預計晚上10點以後。記者陳秋雲／攝影

強颱康芮加速逼近，氣象署預估最快今天下午全台納入陸警範圍，至於哪些縣市會放颱風假？中市副市長鄭照新答詢，中央9點最後通報，市府預計晚上10時後公布是否會停班停課。

陸警範圍擴大，台中市議員黃守達、謝志忠、王立任及張玉嬿今在市議會質詢，問副市長鄭照新「明天會不會放假？」今晚何時宣布？

議員指出，若10時後再宣布會不會太晚？台北市長蔣萬安已表示8時就宣布，為何台北可以，台中做不到？參考的資料不是都來自氣象署？

鄭照新表示，要看中央氣象單位專業建議，預計晚上10時公布。雖然有人反映10時宣布太晚，希望按照慣例8時宣布。但中央有新的機制，希望在中央氣象署晚上9時最後一報，資料更精準再宣布。

黃守達表示，除了颱風，還有豪大雨，地方政府授權學校自主放假，雖有法源依據，但台中市都能緩則緩，授權給學校要如何及時判斷？要研擬機制給學校作為放假依據。

教育局長蔣偉民表示，基本上一般地區都是以全市公布為主，但和平區可能例外，根據當地雨量跟風量，根據學生距離的遠近，由學校自主判斷。

氣象署 鄭照新 颱風假

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