Al教育中市落後？議員批教局補助學校還不夠買付費軟體

生成式AI融入學習已是趨勢，台中市多位議員質疑教育局補助學校AI經費，各校僅13到20萬元不等，連付費版軟體都買不起。教育局長蔣偉民表示，今年底前成立推動小組提出改善。

市議員張玉嬿、謝志忠、王立任、黃守達今聯合質詢，數位學習AI科技是時勢所趨，基層老師若學習AI，有助學生學習。但教育局不但在AI教育的補助少，且對種子老師的培育也不見成效。

張玉嬿說，AI教育是目前重要議題，但根據教育局資料顯示，AI教育計畫各校的平均補助款從13萬到20萬元不等，AIPACK甚至只有5萬元業務費，根本無法添購AI相關設備。

張玉嬿表示，教育局AI補助少的可憐，連買AI軟體付費版都不夠，免費學習版的學習有限，無法讓老師在AI學習精進，教育局總不能讓老師自掏腰包買學習版。

張玉嬿質疑，教育局對AI種子老師培訓不夠積極，雖有課程，但停留在認識深層AI的應用功能，AI在教學中扮演角色的課程卻不夠深入。

張玉嬿表示，教育局不要只有徒具形式，台北有學校跟廠商合作，現代的數位教室使用生成式AI，師生能從最近的牆面螢幕，抬頭就能看到各組學習成果，雙向互動學習，教出能駕馭AI工具的學生，設計各校AI特色教材。反觀台中無經費無人才，AI演進越來越快，教育局不要看不到別人車尾燈。

教育局長蔣偉民表示，明年經費比較多，可給有意願的學校推動；另在高中校長宣布可在選修課程開AI課程或班，讓學生選修。